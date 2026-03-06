Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. NAVI си отмъсти на Monte и след хитра победа затрудни пътя на Алекс "Rainwaker" Петров към плейофите на ESL Pro League

NAVI си отмъсти на Monte и след хитра победа затрудни пътя на Алекс "Rainwaker" Петров към плейофите на ESL Pro League

  • 6 март 2026 | 15:28
  • 198
  • 0
NAVI си отмъсти на Monte и след хитра победа затрудни пътя на Алекс "Rainwaker" Петров към плейофите на ESL Pro League

Отборът на Monte, за който се състезава Алекс "Rainwaker" Петров, бе поразен от големия тим на Natus Vincere в първия мач от фаза № 2 на турнира по Counter-Strike - ESL Pro League. Украинското дерби приключи с победа на Aleksib и компания след осъществен пълен обрат за крайното 2:1 (4-13, 13-1, 13-11).

Monte започна с избор на Dust 2, където изцяло повали съперниците си. След това обаче последва пагубен Inferno, в който Петров и компания съумямха да извоюват само един рунд. Така се стигна до изключително оспорвания и решаващ Mirage. На полувремето двата състава завършиха равно и само един рунд, спечелен от страна на NAVI, реши спора в тяхна полза.

Все пак чудесен мач изигра Rainwaker, като поведе съотборниците си с 44 елиминации и 1.19 рейтинг. Пред него остана само Дрин "makazze" Шакири от победителите, който записа впечатляващо K/D от 59-33 и 1.71 рейтинг, с което практически собственоръчно реши мача. На българския геймър и компания им трябват поне три победи, за да достигнат плейофите, като следващият им съперник е FUT Esports.

Снимка: Monte

Следвай ни:

Още от eSports

Vitality привлече нов шахматист

Vitality привлече нов шахматист

  • 6 март 2026 | 10:19
  • 196
  • 0
Тим "Nemesis" Липовшек събра звезди в нов отбор

Тим "Nemesis" Липовшек събра звезди в нов отбор

  • 5 март 2026 | 18:22
  • 1622
  • 0
Американското правителство се намеси и в електронните спортове

Американското правителство се намеси и в електронните спортове

  • 5 март 2026 | 14:17
  • 1204
  • 0
Heretics обмисля привличането на нов съпорт

Heretics обмисля привличането на нов съпорт

  • 5 март 2026 | 11:46
  • 470
  • 0
Tundra и Божидар "bzm" Богданов с рокада преди PGL Wallachia

Tundra и Божидар "bzm" Богданов с рокада преди PGL Wallachia

  • 5 март 2026 | 10:31
  • 676
  • 0
Acend записа загуба в CCT

Acend записа загуба в CCT

  • 4 март 2026 | 21:07
  • 1343
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ДК към БФС обясни с видео защо попадението на Лудогорец е редовно

ДК към БФС обясни с видео защо попадението на Лудогорец е редовно

  • 6 март 2026 | 16:01
  • 1924
  • 2
Левски с две странни глоби от Разград, още три отбора санкционирани за същото провинение

Левски с две странни глоби от Разград, още три отбора санкционирани за същото провинение

  • 6 март 2026 | 15:29
  • 4811
  • 14
Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

  • 6 март 2026 | 11:16
  • 4938
  • 16
БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

  • 6 март 2026 | 10:45
  • 7476
  • 17
Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

  • 6 март 2026 | 10:24
  • 4851
  • 4
Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

  • 6 март 2026 | 07:02
  • 7758
  • 2