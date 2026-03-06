NAVI си отмъсти на Monte и след хитра победа затрудни пътя на Алекс "Rainwaker" Петров към плейофите на ESL Pro League

Отборът на Monte, за който се състезава Алекс "Rainwaker" Петров, бе поразен от големия тим на Natus Vincere в първия мач от фаза № 2 на турнира по Counter-Strike - ESL Pro League. Украинското дерби приключи с победа на Aleksib и компания след осъществен пълен обрат за крайното 2:1 (4-13, 13-1, 13-11).

Monte започна с избор на Dust 2, където изцяло повали съперниците си. След това обаче последва пагубен Inferno, в който Петров и компания съумямха да извоюват само един рунд. Така се стигна до изключително оспорвания и решаващ Mirage. На полувремето двата състава завършиха равно и само един рунд, спечелен от страна на NAVI, реши спора в тяхна полза.

Все пак чудесен мач изигра Rainwaker, като поведе съотборниците си с 44 елиминации и 1.19 рейтинг. Пред него остана само Дрин "makazze" Шакири от победителите, който записа впечатляващо K/D от 59-33 и 1.71 рейтинг, с което практически собственоръчно реши мача. На българския геймър и компания им трябват поне три победи, за да достигнат плейофите, като следващият им съперник е FUT Esports.

Снимка: Monte