Acend се върна към победите в CCT

Българите от отбора по Counter-Strike на Acend успяха да спечелят втора победа в CCT Season 3 Europe Series 17, след като надиграха Omega с 2:1 (13-16, 13-7, 13-5) след обрат.

По този начин само един успех дели "лъвовете" от място в плейофите на турнира. Те ще се срещнат с непретенциозния руски тим на QWENTRY, който към момента се намира на 123-о място в световната ранглиста.

Днес Теодор "SPELLAN" Николов и компания се показаха като по-добрия отбор, като въпреки загубата, която записаха на Mirage след продължения, последваха убедителни победи на Anubis и Ancient, които им гарантираха победата.

Най-добри в сървъра бяха Димитър "Skrimo" Янулов и Калин "KalubeR" Ерендицов със съответно 53 и 50 елиминации.

Снимка: Acend