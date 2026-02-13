Да откажеш поздрав по телефона от канцлера

Олимпийският шампион на шейни Макс Лангенхан от Германия е отказал неволно телефонен разговор с канцлера на страната Фридрих Мерц, след като е спечелил златния медал, предаде ДПА. Като реванш той го е поканил да карат заедно шейни.

Machtdemonstration von Team D! 🇩🇪 🤩



Die deutschen Rennrodler haben in Cortina d'Ampezzo die Goldmedaille in der Teamstaffel gewonnen. Die Einsitzer-Olympiasieger Max Langenhan und Julia Taubitz rasten gemeinsam mit den Doppelsitzern Tobias Wendl und Tobias Arlt sowie Dajana… pic.twitter.com/PTn93kmhFP — Sky Sport (@SkySportDE) February 12, 2026

След титлата в неделя непознат номер е потърсил Лангенхан в ранните часове на сутринта, докато състезателят е чакал шътъл буса, за да се прибере в олимпийското село.

В същото време Лангенхан е гледал поздравително видео от телевизионните водещи Кармен и Роберт Гайс. "Отказах повикването и се оказа, че това е бил Фридрих Мерц", заяви 26-годишният шампион.

😂🤣😂 - 👍 für Olympiasieger Max Langenhan aus Thüringen pic.twitter.com/I17sZsPE1h — Johannes Normann (Xorzist, Politik-Humorist) (@JohannesNormann) February 13, 2026

Лангенхан спечели златен медал и със смесения отбор на Германия в четвъртък. Той се извини на Мерц чрез видео. "Скъпи Фридрих, скъпи господин Мерц. Наистина съжалявам. Може би можем да се чуем по телефона следващите дни. При всички случаи съм горд", казва Лангенхан през смях.

Сега той е поканил канцлера да се спуснат в двуместна шейна заедно. Източник от лагера на германския отбор по шейни съобщи пред ДПА, че вече е осъществен контакт с администрацията на германския канцлер.