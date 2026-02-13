Популярни
  Милано - Кортина 2026
  Да откажеш поздрав по телефона от канцлера

Да откажеш поздрав по телефона от канцлера

  • 13 фев 2026 | 13:27
  • 198
  • 0
Да откажеш поздрав по телефона от канцлера

Олимпийският шампион на шейни Макс Лангенхан от Германия е отказал неволно телефонен разговор с канцлера на страната Фридрих Мерц, след като е спечелил златния медал, предаде ДПА. Като реванш той го е поканил да карат заедно шейни.

След титлата в неделя непознат номер е потърсил Лангенхан в ранните часове на сутринта, докато състезателят е чакал шътъл буса, за да се прибере в олимпийското село.

В същото време Лангенхан е гледал поздравително видео от телевизионните водещи Кармен и Роберт Гайс. "Отказах повикването и се оказа, че това е бил Фридрих Мерц", заяви 26-годишният шампион.

Лангенхан спечели златен медал и със смесения отбор на Германия в четвъртък. Той се извини на Мерц чрез видео. "Скъпи Фридрих, скъпи господин Мерц. Наистина съжалявам. Може би можем да се чуем по телефона следващите дни. При всички случаи съм горд", казва Лангенхан през смях.

Сега той е поканил канцлера да се спуснат в двуместна шейна заедно. Източник от лагера на германския отбор по шейни съобщи пред ДПА, че вече е осъществен контакт с администрацията на германския канцлер.

