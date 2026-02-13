Ариана Фонтана: Много съм щастлива от това сребро, за мен е като злато

Легендата на италианския шорттрек Ариана Фонтана трябваше да се задоволи със сребро в спринта на 500 метра на Олимпийските игри в Милано-Кортина снощи, но беше щастлива да изравни резултата на най-успешната италианска олимпийка.

С 13 медала от шест игри, Фонтана е наравно с фехтовача Едоардо Манджароти, който е участвал на пет Олимпийски игри от 1936 до 1960 година, за най-много олимпийски медали сред италианските спортисти. Фонтана, която спечели титлата на 500 метра на последните две Олимпийски игри, беше изпреварена от Ксандра Велзебур от Нидерландия.

ARIANNA ETERNAL!!

THIRTEENTH Olympic medal of her career.@AryFonta wins Silver in the 500m Short Track and claims the thirteenth Olympic medal of her incredible career!!



🇮🇹 It’s the SEVENTEENTH medal for Team Italy at these Games.#MilanoCortina2026 #Olympics #ShortTrack pic.twitter.com/ylOYjMJYPI — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 12, 2026

„Много съм щастлива от това сребро, за мен е като злато“, каза Фонтана, която получи тежка контузия през октомври миналата година.

Тя каза още, че е черпила вдъхновение от победите вчера на сънародничките си Федерика Бриньоне в супергигантския слалом и на Франческа Лолобриджида в бързото пързаляне с кънки на 5000 метра.

„Федерика Бриньоне ме развълнува тази сутрин, тя беше фантастична. Видях Лолобриджида точно преди да дойда тук и тя ми даде невероятна енергия, защото, когато я видиш - с хъса, който има в последните обиколки, това, което направи днес, наистина, отново, свалям ѝ шапка - така че трябваше и аз да се справя“, каза Фонтана, цитирана от агенция Ройтерс.

Тя е на 35 години и олимпийската ѝ кариера датира от 2006-а, когато Италия беше домакин на Игрите в Торино и тя спечели първото си отличие.

„Опитвам се да не гледам на възрастта си като на число, което ме отличава“, каза Фонтана, добавяйки, че тренировките ѝ сега са съобразени така, че да гарантира, че може да се справи с по-младите съпернички.

Фонтана взе златото с италианските си съотборници в смесената щафета във вторник и ще има шанс за още един медал в женската щафета през следващата седмица.

Снимки: Gettyimages