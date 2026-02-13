Във Велико Търново отбелязаха 10 години от кончината на Трифон Иванов

Във Велико Търново отбелязаха 10 години от кончината на Трифон Иванов, който почина от инфаркт на 50-годишна възраст. На поклонението пред неговия паметник в близост до стадион "Ивайло" се събраха общественици, футболни дейци, ветерани на Етър, негови бивши съотборници и приятели, настоящи играчи на виолетовия тим. Сред присъстващите беше и дъщерята на Трифон Иванов – Марина.

Да бъдем добри е това, което дъщерята на футболната легенда е запомнила като завет от своя баща. Той казваше да не забравяме откъде сме тръгнали и да правим всичко за България, каза тя пред журналисти и изрази надеждата си, че баща й няма да бъде забравен от хората.

Трифон Иванов е велик българин, каза заместник-кметът на Велико Търново Георги Недев и добави, че му се иска да не бъдат забравяни и всички останали герои от футболното американско лято през 1994 година.



Бившият съотборник и приятел на Трифон Иванов Бончо Генчев го определи като истински българин, прекрасен футболист и човек, с чувство за хумор. Той коментира, че сред децата и младежите има много талантливи футболисти и в това младо поколение може би расте и се развива новият Трифон Иванов.



Всеки помни това, което този футболист е оставил след себе си не само в Етър, но и за целия български футбол, и то никога няма да бъде забравено, каза настоящият капитан на великотърновския отбор Георги Александров.