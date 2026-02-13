ФИФПРО Европа получи място в Изпълнителния комитет на УЕФА

ФИФПРО Европа официално стана част от Изпълнителния комитет на УЕФА. Това е историческа стъпка за институционалното участие на професионалните футболисти в управлението на европейския футбол. Решението бе прието по време на Конгреса на УЕФА в Брюксел, съобщиха от асоциацията на професионалните футболисти в Европа.



Тази промяна е резултат от доброто сътрудничество между УЕФА и ФИФПРО Европа на базата на Меморандума за разбирателство, подписан през 2024 година, който признава ФИФПРО Европа и нейните национални членове като официални представители на професионалните футболисти в Европа.



С това решение за първи път представител на футболистите получава пълноправно участие в най-висшия орган за вземане на решения в европейския футбол - важна крачка към устойчив модел на регулиране на професионалния футбол, основан на социален диалог, партньорство и реално участие на играчите в решенията, които засягат тяхната професия и бъдещето на европейския футбол.



Мястото в Изпълнителния комитет се заема от президента на ФИФПРО Европа Давид Териер.



В Конгреса на УЕФА в Брюксел участие взе и Мила Христова - президент на Асоциацията на българските футболисти и първи вицепрезидент на ФИФПРО Европа.