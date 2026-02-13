54-годишен е най-възрастният американски олимпиец

Преди 18 месеца капитанът на един от водещите мъжки отбори по кърлинг в САЩ се бореше с тежко автоимунно заболяване.

Дани Каспър и съотборниците му започнаха да изпробват потенциални заместници, които да могат да го заменят в дните, когато се чувстваше твърде слаб, за да плъзне 20-килограмовия гранитен камък по тясната ледена пътека. Те търсеха проницателен тактик, амбициозен състезател, човек с опит на национално и международно ниво, който същевременно да не е поел ангажимент към друг отбор за сезон 2024/25. Всичко това – и дори повече – откриха в един 54-годишен адвокат по телесни повреди от Бруклин Парк, Минесота.

From @TheAthletic: Rich Ruohonen, a 54-year-old lawyer from Minnesota, became the oldest American to compete in the Winter Olympics. The curler spoke out on Tuesday at a news conference: “What’s happening in Minnesota is wrong. There’s no shades of gray.” https://t.co/UAibOCzVpR pic.twitter.com/tr5oblpXsS — The New York Times (@nytimes) February 12, 2026

Рич Руохонен беше се отдръпнал от елитния кърлинг през 2022 г., след като шестият му опит да се класира за Зимните олимпийски игри отново завърши с болезнено близък, но неуспешен резултат. Планираше да участва в няколко турнира с приятели и да се съсредоточи върху ветеранската верига, докато молбата за помощ от отбора на Каспър не го извади от пенсиониране.

Това, което трябваше да бъде краткосрочно партньорство, се превърна в нещо много повече, след като Руохонен се представи блестящо като временен капитан през миналия сезон и изгради мигновена химия с четирима съотборници, които бяха не повече от наполовина на неговата възраст. Каспър покани Руохонен да остане и през този сезон като резерва – или пети играч – въпреки че 24-годишният капитан беше възвърнал силите си и вече не се нуждаеше от редовен заместник.

Rich Ruohonen of Team USA Men’s Curling is proud to represent the United States and wanted to make a statement of his own before the press conference ended about what is happening in Minnesota/US. Ruohonen says he’s speaking as an attorney with 28 years of experience. pic.twitter.com/hpdl5lscTq — Justin Surrency (@JustinSurrency) February 10, 2026

По-рано тази зима отборът на Каспър помогна на Руохонен най-сетне да загърби повече от две десетилетия разочарования от олимпийските квалификации, като си осигури място на Зимните олимпийски игри през 2026 г. Отборът спечели напрегнат финал във формат „2 от 3“ на американските олимпийски квалификации срещу състав, воден от петкратния олимпиец Джон Шустър, а три седмици по-късно затвърди успеха с доминиращо представяне на последния квалификационен турнир на световно ниво.

„Толкова съм щастлив, че най-накрая ще отида на Олимпиада“, каза Руохонен пред Yahoo Sports. „Бил съм толкова близо толкова много пъти. Бил съм фаворит, бил съм аутсайдер. Да го постигна сега, когато мислех, че за мен всичко е приключило – това е феноменално преживяване.“

В четвъртък Руохонен получи своя олимпийски шанс в Кортина, като влезе в игра късно при загубата на САЩ от Швейцария. Това се случи в осмия енд, когато Каспър каза: „Искаме да вкараме Рич.“ Той взе метлата, после камъка, за да изпълни удара, който беше чакал повече от 30 години.

С това той стана най-възрастният американец, участвал някога на Зимни олимпийски игри. Само още двама американци са се състезавали на възраст над 50 години, според Бил Малън – съосновател на Международното дружество на олимпийските историци и автор на повече от дузина книги за олимпиадите.

54-year-old Rich Ruohonen makes history for Team USA at the #WinterOlympics 🇺🇸



Ruohonen succeeded in his seventh career attempt to make the Winter Games in curling 🥹 pic.twitter.com/a50NBjXb87 — Yahoo Sports (@YahooSports) February 12, 2026

На 52 години Джоузеф Савидж беше част от двойката, завършила седма в състезанието по спортни танци на лед на Олимпиадата в Лейк Плесид през 1932 г. Шестнадесет години по-късно Мак Маккарти, тогава на 51, участва в скелетон на Игрите през 1948 г. в Санкт Мориц, Швейцария.

Друг американски резервен кърлинг състезател можеше да впише името си в историята преди две десетилетия, но Скот Беърд – тогава „едва“ на 54, по-млад от Руохонен – не влезе в игра на Олимпийските игри в Торино през 2006 г.

Руохонен е започнал да тренира кърлинг повече от десетилетие преди да се родят останалите четирима съотборници от отбора на Каспър. Когато е бил в пети клас, той се запознава със спорта чрез баща си, след като се мести да живее при него в района на Туин Ситис. Към края на тийнейджърските си години Руохонен вече се е утвърдил като елитен юношески състезател.

Макар за кратко да прекъсва кърлинга по време на следването си по право, той не успява да стои далеч от спорта задълго. Съчетава юридическата си кариера с амбициите си в кърлинга, ставайки в 5:30 сутринта за тренировки преди изгрев в делничните дни и пазейки отпуската си, за да пътува до престижни национални и международни турнири.

„Когато започнах през 90-те, се очакваше да си на работа преди шефа и да си тръгнеш след него“, каза Руохонен. „Работех като луд през лятото и почти не си взимах почивка. Пазех я за зимата и есента, когато играех кърлинг.“

Докато много елитни кърлинг състезатели се пенсионират в края на 30-те си години, късно разцъфналият Руохонен започва да достига върха си именно тогава. Той е част от отбора, спечелил шампионата на САЩ през 2008 г., а по-късно извежда друг тим до националната титла през 2018 г. Още около половин дузина пъти отборите му остават втори.

Неуспехът на олимпийските квалификации в САЩ през 2022 г. е сред най-болезнените пропуски в кариерата на Руохонен. Мъжкият отбор, който той води, завършва трети зад съставите на Шустър и Кори Дропкин. В смесените двойки Руохонен и Джейми Синклер губят финала с последния удар в мача.

За Руохонен тези разочарования изглеждат като край на надеждите му да стигне до най-голямата сцена в спорта. Мъжкият му отбор се разпада с неговото одобрение. Той дори не прави опит да сформира нов.

„Предположих, че никой не иска 50-годишен в отбора си“, каза Руохонен. „Щях да съм на 54 на следващите олимпийски квалификации. Почти бях сигурен, че всичко е приключило.“

Тогава Руохонен не е можел да предвиди, че Каспър ще се бори със синдрома на Гилен-Баре – рядко състояние, при което имунната система атакува нервите и пациентът чувства остра слабост в крайниците. Нямал е как да знае, че дори по време на лечението Каспър ще има дни, в които ще му е трудно да си върже обувките или да отвори пакет чипс.

„Рич беше невероятен“, каза Каспър пред Yahoo Sports. „Търсехме човек, който да може да води играта тактически. Казахме си – този човек е бил в спорта толкова дълго, колкото всеки друг, изключително умен е и много ни харесва да го слушаме. Бяхме истински развълнувани от идеята да научим нещо от него.“

За Руохонен най-предизвикателната, но и най-възнаграждаваща част от присъединяването към отбора на Каспър е това, че има съотборници, които го искат също толкова силно, колкото и той. Каспър, Руохонен, Люк Виолет (26), Айдън Олденбърг (24) и Бен Ричардсън (27) се подготвят за сезона с редовни тренировки преди изгрев, след което отиват на работа и вечер отново се събират, за да тренират на леда.

„Изтощават ме“, каза Руохонен. „Има дни, в които съм схванат или леко накуцвам, но си струва всяка секунда. Не бих го заменил за нищо.“

Хуморът в това 54-годишен да се опитва да поддържа темпото не убягва на Руохонен. Той шеговито нарича съотборниците си „моите деца“ и описва себе си като „водач на скаути с куп малки скаутчета“. Те постоянно го закачат за остарелия му музикален вкус или за това, че е израснал в епоха преди смартфоните и Wi-Fi.

„Питат ме дали тогава изобщо имаше цветна телевизия?“, смее се Руохонен. „Постоянно ме бъзикат, че съм стар и забравям разни неща, но ми харесва. Когато ме майтапят, знам, че ме обичат.“

Каспър добави: „Шегуваме се, че той е най-незрелият човек в отбора. Рич е страхотен в това да сплотява всички и да кара хората да се смеят.“