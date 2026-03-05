Неловък момент в Индиън Уелс: Функционер се опита да прегърне Рибакина, тя го отблъсна

Шампионката от Откритото първенство на Австралия и номер 3 в света Елена Рибакина се оказа в центъра на вниманиетоу след на инцидент, случил се по време на церемонията по награждаването на демонстративния турнир за смесени двойки в Индиън Уелс.

26-годишната казахстанска тенис звезда вдигна Купата на Айзенхауер, след като спечели мач на смесени двойки с Тейлър Фриц. На видеозаписа от награждаването се вижда как вицепрезидент на Eisenhower Health Дейвид Ренкер се опитва да прегърне Рибакина, спускайка ръка зад гърба ѝ към кръста. Този жест не се хареса на Елена и тя реагира незабавно, отблъсквайки ръката му.

Where are the WTA, Pam Shriver and the other woke pundits now. They allegedly care about Rybakina 😠 This old fella is clearly inappropriately touching Elena pic.twitter.com/QTwSsgfiFD — Nick Ally ✝️ (@nick_ally1986) March 4, 2026

Случилото се предизвика лавина от негативни коментари в социалните мрежи, където постъпката на функционера беше единодушно осъдена като неподходяща.

“Иска ми се да повърна. Какви действия ще предприемете, WTA?”, “Къде са WTA, Пам Шрайвър и другите експерти сега? Твърди се, че се интересуват от Рибакина. Този човек очевидно неподходящо докосва Елена”, гласят някои от коментарите на феновете.

Елена Рибакина все още не е коментирала публично инцидента, но сподели снимки с колегата си Тейлър Фриц в профила си. Казахстанката остава фокусирана върху основния турнир в Индиън Уелс, където е смятана за една от основните фаворитки.

Наскоро тенисистката коментира и предложението жените да играят три от пет сета в турнирите от Големия шлем.

"Това би било огромна промяна. Психически трябва да си готов за мач с такава продължителност. Честно казано, мисля, че и за публиката няма да е интересно, защото е трудно да се поддържа високо ниво на игра в рамките на пет сета. Като състезател мога да кажа, че не бих искала да играя до три спечелени сета", заяви Рибакина.