Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Бианка Андрееску спечели сет, но отпадна на старта в Индиън Уелс

Бианка Андрееску спечели сет, но отпадна на старта в Индиън Уелс

  • 5 март 2026 | 11:16
  • 211
  • 0
Бианка Андрееску спечели сет, но отпадна на старта в Индиън Уелс

Шампионката от 2019 Бианка Андрееску отпадна в първия кръг на тазгодишното издание на турнира по тенис за жени в Индиън Уелс, който е с награден фонд в размер на 9.415 милиона щатски долара. Канадката загуби със 7:6(8), 0:6, 1:6 срещу Камила Рахимова и все още чака първата си победа в професионалния  тур от миналото лято, когато счупи глезен в Монреал.

Андрееску е без победа в професионалния тур от седем месеца, но в процеса по влизане в кондиция успя да вземе титлите на ITF W35 и W75 турнирите в Брадетън и Веро Бийч, Флорида. Тя изигра първия си мач в WТА миналата седмица в Остин като уайлдкард, но отстъпи с 3:6, 7:5, 4:6 срещу Далма Галфи. Днес канадката срещна за първи път Рахимова и изходът бе сходен.

В началото на мача Андрееску изглеждаше във форма спечели три поредни гейма за ранна преднина, но съперничката от Узбекистан върна пробива и изпрати сета в тайбрек. Рахимова поведе с 6:3 и получи три сетпойнта, но не се възползва от нито един от тях и канадката затвори частта при 10:8 след цели 66 минути игра. Андрееску записа 15 печеливши удара, както и шест от 12-те си аса като цяло в срещата.

Рахимова отговори с пълна доминация до края и взе втория сет за половината време - 33 минути, а в третия сет тя загуби само един гейм спечели двубоя. В следващия кръг тя ще срещне четвъртата в света Коко Гоф, която пропусна първите два дни на турнира със статута на поставена. Двете са се срещали само два пъти на професионално ниво, като Гоф е спечелила и двата мача.

Участващата с уайлдкард Слоун Стивънс не успя да зарадва родната публика с победа, но това се очакваше предвид 780-ото й място в ранглистата на УТА. Тя загуби с 4:6, 1:6 срещу колумбийката Камила Осорио, която в следващия кръг ще срещне още една американка - поставената под номер 18 Ива Йович. Даяна Ястремска пък надви с 6:3, 6:2 Шуай Чжън и ще играе с Александра Еала.

Следвай ни:

Още от Тенис

Шиникова стартира с победа в основната схема в Търнава

Шиникова стартира с победа в основната схема в Търнава

  • 4 март 2026 | 19:06
  • 863
  • 0
Донски си осигури участие на четвъртфиналите на двойки в Руанда

Донски си осигури участие на четвъртфиналите на двойки в Руанда

  • 4 март 2026 | 19:04
  • 1263
  • 1
Роси Денчева достигна до четвъртфиналите на двойки в Гърция

Роси Денчева достигна до четвъртфиналите на двойки в Гърция

  • 4 март 2026 | 17:30
  • 544
  • 0
Александър Василев постигна победа на сингъл в Анталия

Александър Василев постигна победа на сингъл в Анталия

  • 4 март 2026 | 17:21
  • 1460
  • 0
Кузманов с победа на сингъл в Херсонисос, Нестеров е четвъртфиналист на двойки

Кузманов с победа на сингъл в Херсонисос, Нестеров е четвъртфиналист на двойки

  • 4 март 2026 | 17:19
  • 1442
  • 0
Гергана Топалова продължава в Анталия и на сингъл

Гергана Топалова продължава в Анталия и на сингъл

  • 4 март 2026 | 16:47
  • 540
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сбогуваме се с големия Георги Велинов

Сбогуваме се с големия Георги Велинов

  • 5 март 2026 | 10:37
  • 4093
  • 4
Стоичков: Бате Джони ме прие в ЦСКА

Стоичков: Бате Джони ме прие в ЦСКА

  • 5 март 2026 | 11:05
  • 2644
  • 2
Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

  • 5 март 2026 | 07:10
  • 12521
  • 91
ЦСКА 1948 с тежко гостуване в крепостта на "смърфовете"

ЦСКА 1948 с тежко гостуване в крепостта на "смърфовете"

  • 5 март 2026 | 07:30
  • 5006
  • 3
В петък на Малена й предстои сложна операция

В петък на Малена й предстои сложна операция

  • 5 март 2026 | 09:20
  • 10531
  • 12
Изцяло новата ера във Формула 1 стартира този уикенд

Изцяло новата ера във Формула 1 стартира този уикенд

  • 5 март 2026 | 06:41
  • 8720
  • 0