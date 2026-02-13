Дойде да гледа Олимпиадата, а полицията го арестува за престъпление отпреди 16 години

Полицията арестува 44-годишен словашки гражданин в сряда вечерта – заради заповед за арест, издадена срещу него от италианските прокурори преди 16 години.

Въпреки че беше издирван от италианската полиция, неназованият словак се завърна в страната, за да подкрепи хокейния отбор на Зимните олимпийски игри.



Полицията откри мъжа, след като той се настани в къща за гости в покрайнините на Милано, и го отведе в централния затвор Сан Виторе.



Карабинерите съобщиха, че мъжът, който планирал да присъства на мача на Словакия в сряда, трябва да излежи 11 месеца и седем дни присъда за поредица от кражби от магазини, извършени през 2010 година.

Словакия смаза олимпийския шампион на старта на хокейния турнир в Милано - Кортина

Мъжкият хокеен отбор на Словакия дебютира на Игрите в Милано с победа над Финландия с 4:1 в арена Сантаджулия.