  1. Sportal.bg
  Милано - Кортина 2026
  • 13 фев 2026 | 00:17
Норвегия остава начело в класирането по медали след шестия състезателен ден на Олимпийските игри в Милано - Кортина 2026, но домакините от Италия чувствително съкратиха преднината на "викингите".

Норвежците са лидери със 7 титли и общо 14 отличия, докато Италия излезе на второ място с 6 златни медала след двата, които бяха спечелени днес от Франческа Лолобриджида в бързото пързаляне с кънки и Федерика Бриньоне в алпийските ски. 

Италианците обаче са начело по общ брой спечелени медали със 17.

България е еднолично на 20-о място с две бронзови отличия, спечелени от сноубордиста Тервел Замфиров и биатлонистката Лора Христова.

