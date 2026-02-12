Бивш съотборник на Хейс-Дейвис със заядливо изказване по адрес на американската звезда

Найджъл Хейс-Дейвис спечели Евролигата с Фенербахче, играейки заедно с Тарик Биберович, но тази зима не пожела отново да облече екипа на клуба от Босфора. Няколко часа след размяната между Милуоки и Финикс, вследствие на която се озова в Бъкс, той беше освободен и стана ясно, че завръщането от НБА в Европа е опция. Отборите от Евролигата започнаха да се надпреварват за него, а сред първите беше бившият му клуб, с който стана шампион и с който беше избран за MVP на Финалната четворка в Евролигата. Въпреки това, Фенербахче изпрати по-слаба финансова оферта от другите, което накара играча да ги отпише. В крайна сметка, от множеството заинтересовани страни, той избра Панатинайкос.

В предаването "Баскет Меркези" Биберович бързо изрази мнението си, че Найджъл не е заслужил да носи титлата най-полезен играч на Финалната четворка.

"Всеки, който наистина разбира от баскетбол, знае, че MVP на Финалната четворка не беше Хейс-Дейвис, а Девън Хол. Няма причина това да се крие", сподели Тарик Биберович, отправяйки словесна стреличка към Хейс-Дейвис.

Американецът записа средно по 16,8 точки и 5,2 борби за Фенербахче през миналия сезон.

Освен за турския клуб, преди да дойде в Гърция, в Европа той е играл за Галатасарай, Жалгирис и Барселона. Това лято той се опита да се върне в НБА, след седем години игра на Стария континент, но не успя да си извоюва място в тим от лигата на извънземните.

Утре Хейс-Дейвис ще се изправи срещу бившите си съотборници от Фенербахче в двубой от 28-ия кръг на Евролигата.

Снимки: Imago