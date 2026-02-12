Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Локо ликува в пловдивското дерби след супер мач с много положения
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Джерън Джексън ще претърпи операция на коляното

Джерън Джексън ще претърпи операция на коляното

  • 12 фев 2026 | 19:29
  • 265
  • 0
Джерън Джексън ще претърпи операция на коляното

Тежкото крило на Юта Джаз Джерън Джексън вероятно ще пропусне всички мачове на тима до края на сезона, тъй като ще се подложи на операция, съобщи журналистът Крис Хейнс.

Джаксън бе привлечен от Юта в началото на този месец в сделка с тима на Мемфис Гризлис. При направени прегледи след сделката в лявото коляно на 26-годишния баскетболист е открито туморно образувание. То не застрашава живота на Джаксън, но ако не бъде лекувано, това може да доведе до хронични болки в ставата.

Джарън Джаксън е бивш носител на наградата за "Защитник на годината" в НБА. В 48 мача този сезон той има по 19,4 точки, 5,7 борби и 2 асистенции средно на мач.

Юта е на 13-о място в класирането на Западната конференция с 18 победи и 37 загуби.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Клипърс превзеха Хюстън след епичен обрат

Клипърс превзеха Хюстън след епичен обрат

  • 12 фев 2026 | 12:16
  • 587
  • 0
Селтикс взеха реванш от Чикаго Булс

Селтикс взеха реванш от Чикаго Булс

  • 12 фев 2026 | 11:51
  • 399
  • 0
Ню Йорк Никс демонстрира сила срещу 76ърс

Ню Йорк Никс демонстрира сила срещу 76ърс

  • 12 фев 2026 | 11:25
  • 423
  • 0
Парти на Тъндър срещу Сънс

Парти на Тъндър срещу Сънс

  • 12 фев 2026 | 11:07
  • 584
  • 0
Детройт с победа №40 през сезона в НБА

Детройт с победа №40 през сезона в НБА

  • 12 фев 2026 | 10:47
  • 433
  • 0
Блейк Грифин и Док Ривърс сред 21-те финалисти за приемане в Залата на славата

Блейк Грифин и Док Ривърс сред 21-те финалисти за приемане в Залата на славата

  • 12 фев 2026 | 10:29
  • 648
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Супер дерби в Пловдив! Локо продължава напред за Купата след здрава битка с Ботев

Супер дерби в Пловдив! Локо продължава напред за Купата след здрава битка с Ботев

  • 12 фев 2026 | 20:00
  • 35471
  • 132
По пътя към Евро 2028: ето трите съперника на България в Лигата на нациите

По пътя към Евро 2028: ето трите съперника на България в Лигата на нациите

  • 12 фев 2026 | 19:31
  • 23778
  • 30
Жребият за Лигата на нациите събра в “групата на смъртта” Испания, Хърватия и Англия

Жребият за Лигата на нациите събра в “групата на смъртта” Испания, Хърватия и Англия

  • 12 фев 2026 | 19:56
  • 11830
  • 1
Изненада! Треньорът на ЦСКА 1948 напусна, ето кой ще води отбора срещу ЦСКА

Изненада! Треньорът на ЦСКА 1948 напусна, ето кой ще води отбора срещу ЦСКА

  • 12 фев 2026 | 17:11
  • 27449
  • 57
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Ето кои са поредните шампиони

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Ето кои са поредните шампиони

  • 12 фев 2026 | 19:25
  • 16918
  • 2
Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

  • 12 фев 2026 | 13:45
  • 11011
  • 19