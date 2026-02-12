Джерън Джексън ще претърпи операция на коляното

Тежкото крило на Юта Джаз Джерън Джексън вероятно ще пропусне всички мачове на тима до края на сезона, тъй като ще се подложи на операция, съобщи журналистът Крис Хейнс.

Джаксън бе привлечен от Юта в началото на този месец в сделка с тима на Мемфис Гризлис. При направени прегледи след сделката в лявото коляно на 26-годишния баскетболист е открито туморно образувание. То не застрашава живота на Джаксън, но ако не бъде лекувано, това може да доведе до хронични болки в ставата.

Джарън Джаксън е бивш носител на наградата за "Защитник на годината" в НБА. В 48 мача този сезон той има по 19,4 точки, 5,7 борби и 2 асистенции средно на мач.

Юта е на 13-о място в класирането на Западната конференция с 18 победи и 37 загуби.

Снимки: Gettyimages