Неволите в Кортина продължават

Макар да се изнизаха почти половината от дните на Зимните олимпийски игри, неуредиците с придвижването на фенове, журналисти и длъжностни лица от и до различните обекти продължават. Въпреки оплакванията нередовния транспорт си остава основния проблем на италианците. Иначе днес, в деня на голямата победа на Федерика Бриньоне в Супер Г, в Кортина д'Ампецо няма очаквания свръх наплив от туристи.

Градът си остава затворен за влизане с автомобил, а дори и да изберете придвижване с влак напускането на олимпийската столица ще ви отнеме поне два часа. Липсата на много туристи пък разочарова хотелиери и собственици на ресторанти. В същото време гостите на игрите остават изненадани от изпразнените официални олимпийски магазини. Плюшените играчки на белия хермелин с името Тина са най-търсени, но вече може да бъдат набавени с пазаруване в интернет. Независимо от неволите и проблемите с организацията, репортерите от България продължават да се справят със задачите си благодарение на Мото – Пфое.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри