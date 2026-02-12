Популярни
  4. Важна новина за Панатинайкос преди мегасблъсъка с Фенербахче

  • 12 фев 2026 | 18:25
  • 247
  • 0
Треньорът на Панатинайкос Ергин Атаман потвърди, че голямата звезда на отбора Кендрик Нън е напълно възстановен и се очаква да играе между 25 и 30 минути в предстоящия мач срещу действащия шампион и лидер в класирането на Евролигата Фенербахче. Срещата е от 28-ия кръг на турнира, като се очаква американският гард да получи сериозно игрово време - между 25 и 30 минути. Това ще бъде първият му двубой след шест пропуснати срещи поради контузия в глезена.

"Кендрик Нън е готов на 100%. Той пропусна мачове, но е опитен и вярвам, че може да играе 25-30 минути", коментира Атаман пред Sport 24.

Турският специалист се спря и на проблемите с контузии, които преследват отбора през целия сезон. Той изрази задоволството си, че най-накрая ще разполага с пълния си състав.

"В продължение на 3-4 седмици играхме без център. Загубихме мачове от отбори, които не са в добра позиция в класирането, но също така бяхме и без Нън. Играч, който е топ реализатор и MVP, е много важен за системата. Утре ще бъдем на 100% и ще се борим за победа", добави той.

Въпреки че игра без основната си звезда в последните шест мача, грандът от Атина остава само на една победа от второто място в класирането на Евролигата, като след 27-ия кръг има актив от 16 успеха и 11 загуби.

Снимки: Imago

