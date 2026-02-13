Популярни
Балкан преследва нова победа срещу Берое

  • 13 фев 2026 | 07:00
  • 104
  • 0
Балкан преследва нова победа срещу Берое

Лидерът в класирането на Sesame НБЛ Балкан ще се опита тази вечер да прибави нова победа към актива си. Ботевградчани приемат от 19:00 часа в своята зала Берое Стара Загора в среща от 21-ия кръг на родното първенство.

Балкан е с 15 победи и 3 загуби дотук, докато старозагорци са шести в класирането с баланс 8-11.

Двата тима вече се срещнаха веднъж през сезона - през декември Балкан разгроми Берое като гост със 106:59. Ботевградчани са спечелили последните три шампионатни срещи между двата тима, макар че някои от тези победи не дойдоха никак лесно за водения от Васил Христов отбор.

Кортни Алекзандър смени отбора в НБЛ
Кортни Алекзандър смени отбора в НБЛ

Любопитно за отбелязване е, че съвсем наскоро крилото на Балкан Кортни Алекзандър подписа именно с Берое.

Снимка: Sesame НБЛ

