Елица Атанасийевич и Паниониос на полуфинал за Купата на Гърция

  • 12 фев 2026 | 17:02
  • 155
  • 0
Елица Атанасийевич и тимът на Паниониос (Атина) се класираха на полуфинал в турнира за Купата на Гърция. Воденият от Драган Нешич отбор надигра като гост АЕК (Атина) с 3:0 (25:20, 25:19, 25:23) в 1/4-финалите на надпреварата.

Елица Атанасийевич се отчете с 14 точки (1 ас, 2 блока, 44% ефективност в атака, 39% перфектно и 61% позитивно посрещане - +9) и бе най-резултатна.

Бианка Ристишевич добави 10 точки (2 блокади).

За АЕКа Гуеуе Диуф бе над всички с 18 точки (1 ас, 1 блокада). Стаматия Кипариси се отчете с 11 точки (2 аса, 1 блокада).

Съперникът на Паниониос в следващия етап е Олимпиакос (Пирея). Двубоите от Финалната четворка ще се изиграят на 5 март (четвъртък).

Другата двойка се сформира от ПАОК (Солун) и АО Тира (Санторини). Двата отбора отстраниха съответно Панатинайкос (Атина) и ЗАОН Кифисия.

