ПСЖ гостува на съперник в криза

Рен ще посрещне лидера в класирането Пари Сен Жермен в мач от 22-рия кръг на френската Лига 1. Двубоят на "Роажон Парк" стартира в 22:00 часа, а главен съдия ще е Беноа Бастиен.

ПСЖ е действащият шампион и фаворит за титлата и през настоящия сезон, докато Рен има сериозни колебания в представянето си и в последните седмици се намира в криза.

Пари Сен Жермен води в класирането с 51 точки от 21 изиграни мача. Парижани имат впечатляваща голова разлика от 48 вкарани и само 16 допуснати гола, което показва силата им както в нападение, така и в защита. Тимът на Луис Енрике е спечелил 24 от възможни 30 точки на "Парк де Пренс".



Рен заема шестата позиция с 31 точки, като е отбелязал 31 гола и е допуснал 34. Отборът от Бретан играе сравнително успешно на чужд терен, но срещу ПСЖ със сигурност ще му е много трудно.

Рен няма победа в последните си пет мача, което доведе до уволнението на старши треньора Хабиб Бей. Отборът записа четири последователни загуби и едно равенство. Най-прясно е поражението от Ланс с 1:3 през уикенда. Преди това Рен отпадна от Купата на Франция след поражение от Марсилия (0:3), беше разгромен от Монако (0:4) и претърпяха загуба от Лориен (0:2). Единствената точка дойде при равенството с Льо Авър (1:1).



От друга страна, Пари Сен Жермен демонстрира стабилна форма с три победи и едно равенство в последните си пет мача. Парижани разгромиха Марсилия (5:0), победиха Страсбург като гост (2:1) и Оксер (1:0) в Лига 1. Равенството дойде в Шампионска лига срещу Нюкасъл (1:1), а единственото поражение беше от Спортинг (Лисабон) с 1:2 в същия турнир.

Рен е сериозно затруднен от контузии, като седем играчи са извън строя. Сред тях е и титулярният вратар Брис Самба, което ще даде шанс на младия Матис Силистрие. Полузащитата също е засегната от отсъствията на ключови играчи като Глен Камара и Пжемислав Франковски. Звездата на отбора Муса Ал-Тамари ще трябва да поеме по-голяма отговорност в атака.



При Пари Сен Жермен ситуацията е значително по-добра, като само двама играчи са контузени - полузащитникът Фабиан Руис и младият нападател Куентин Нджанту. Луис Енрике разполага с почти пълен състав, в който конкуренцията е огромна. Интересен момент е, че Дезире Дуе ще се изправи срещу бившия си отбор.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 6 декември 2025 г. в мач от Лига 1, когато Пари Сен Жермен разгроми Рен с категоричното 5:0 на своя стадион. Това беше поредното доминиращо представяне на парижани срещу тима от Бретан, като в последните пет срещи между двата отбора ПСЖ има четири победи и едно равенство.



При последното гостуване на ПСЖ в Рен на 8 март 2025 г. столичани също постигнаха убедителна победа с 4:1.

Снимки: Gettyimages