Челси атакува осминафиналите в турнира за ФА Къп

  • 13 фев 2026 | 06:30
  • 110
  • 1
Челси атакува осминафиналите в турнира за ФА Къп

Днес започват мачовете от осминафиналите в турнира за ФА Къп. В първия от тях Челси гостува на Хъл Сити. Срещата на "MKM Стейдиъм" е с начален час 21:45. "Сините" са амбицирани да стигнат колкото се може по-напред в надпреварата, но това не означава, че мениджърът Лиъм Росиниър няма да даде почивка на част от основните си футболисти.

Хъл Сити от години се подвизава в Чемпиъншип и не успява да се завърне сред елита на английския футбол. "Тигрите" са на 4-то място в класирането и приоритет за тях е спечелването на промоция за Премиър лийг.

"Тигрите" демонстрират променлива форма в последните си пет мача, записвайки три победи, едно равенство и една загуба. Тимът загуби през уикенда от Бристол Сити с 2:3, което прекъсна добрата му серия. Преди това отборът завърши наравно с Уотфорд 0:0, но имаше и три последователни победи - срещу Блекбърн с 1:0, Суонзи с 2:1 (на 24.01.2026) и Престън с 3:0.

Челси още търси постоянство, като регистрира три победи, едно равенство и една загуба в последните си пет мача. "Сините" завършиха наравно 2:2 с Лийдс в Премиър лийг, преди това победиха Уулвърхамптън с 3:1, загубиха от Арсенал с 0:1 на полуфиналите в "Карабао Къп" и надвиха Уест Хам с 3:2, а в Шампионската лига повалиха Наполи с 3:2.

Хъл Сити ще разчита на своите ключови играчи като Джон Лундстрам в средата на терена и Оливър Макбърни в нападение. Отборът от Чемпиъншип ще се опита да изненада своя елитен съперник, като използва предимството на домакинския терен. Отборът разполага и с опитния Патрик Макнеър.

Звездата на Челси Коул Палмър започва да се завръща към най-добрите си изяви, а в Енцо Фернандес ще дърпа конците в средата на терена. Педро Нето е постоянен в представянето си, а Жоао Педро осигурява достатъчно голове за лондончани и по всяка вероятност отново ще е титуляр.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше във ФА Къп на 25 януари 2020 г. Тогава Челси победи с 2:1. Преди това, през февруари 2018 г., "сините" разгромиха "тигрите" с 4:0 отново в турнира за ФА Къп.

Историята на срещите между двата отбора показва превъзходство на лондончани, които са спечелили и последните си два мача в Премиър лийг срещу този съперник - с 2:0 през януари 2017 г. и със същия резултат през октомври 2016 г.

