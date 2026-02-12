Почетоха паметта на Иван Абаджиев в Нови пазар

С поднасяне на венци и цветя пред паметника на Иван Абаджиев в родния му град Нови пазар днес бе почетена паметта на дългогодишния треньор на националния ни отбор по вдигане на тежести, съобщиха от общинската администрация в Нови пазар на официалната си фейсбук страница.

„На днешната дата, преди 94 години, в град Нови пазар се ражда Иван Николов Абаджиев – човекът, който превърна България във фактор в световните щанги. 37 години по-късно той поема националния ни отбор по вдигане на тежести. Само година след това светът вече говори за него и притихва, когато неговите момчета излизат на подиума", се отбелязва в публикацията.

На олимпийските игри в Мюнхен българските щангисти печелят първите си олимпийски медали – три златни и три сребърни. С 38 точки България става отборен първенец. Следват години на безпрецедентни успехи – 12 олимпийски, 57 световни и 64 европейски шампиона. Иван Абаджиев е носител и на множество държавни отличия за изключителния си принос към българския спорт, се припомня в публикацията.

Бюст-паметник на Иван Абаджиев бе открит в Нови пазар в края на март 2025 г.