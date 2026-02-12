България загуби от Турция на Европейското по бадминтон

България загуби с 1:4 от домакините от Турция във втория си мач от група 2 на Европейското отборно първенство по бадминтон за жени, което се провежда в Истанбул.

Единственият успех постигнаха европейските шампионки на двойки Стефани Стоева и Габриела Стоева срещу Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ с 21:11, 23:21 за 38 минути.

На единично Гергана Павлова отстъпи пред Неслихан Арън с 11:21, 11:21, Цветина Попиванова претърпя поражение от Йозге Байрак със 7:21, 10:21, а младата Елена Попиванова беше надиграна от Зехра Ердем с 21:7, 21:11.

Гергана Павлова и Цветина Попиванова на двойки загубиха от Неслихан Арън и Ясемин Бекташ с 11:21, 10:21.

Вчера България победи Франция с 4:1, а в последния си мач от груповата фаза утре излиза срещу Чехия.

В класирането националките са втори след Турция, като първите два тима от групата продължават на полуфиналите в събота.