България загуби от Турция на Европейското по бадминтон

  • 12 фев 2026 | 15:24
  • 158
  • 0
България загуби с 1:4 от домакините от Турция във втория си мач от група 2 на Европейското отборно първенство по бадминтон за жени, което се провежда в Истанбул.

Единственият успех постигнаха европейските шампионки на двойки Стефани Стоева и Габриела Стоева срещу Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ с 21:11, 23:21 за 38 минути.

На единично Гергана Павлова отстъпи пред Неслихан Арън с 11:21, 11:21, Цветина Попиванова претърпя поражение от Йозге Байрак със 7:21, 10:21, а младата Елена Попиванова беше надиграна от Зехра Ердем с 21:7, 21:11.

Гергана Павлова и Цветина Попиванова на двойки загубиха от Неслихан Арън и Ясемин Бекташ с 11:21, 10:21.

Вчера България победи Франция с 4:1, а в последния си мач от груповата фаза утре излиза срещу Чехия.

В класирането националките са втори след Турция, като първите два тима от групата продължават на полуфиналите в събота.

