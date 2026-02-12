Тодор Манев: Всяка точка е важна за ФК Димитровград

Посредственото представяне отреди позиция на ФК Димитровград сред застрашените от изпадане от Югоизточната Трета лига. Доколко готов е отбора да се справи в тежката ситуация, коментира пред Sportal.bg, треньора му Тодор Манев.

„Лошите атмосферни условия не позволиха много. Каквото можахме свършихме в подготовката. Същото се отнася и за комплектоването на състава ни. Разделихме се с 12 футболисти. Привлякохме каквото успяхме. Изцяло нов отбор сме. В хода на първенството ще се обиграва. Всяка точка е важна за нас. Програмата ни е тежка. Първият мач винаги е труден. Розова долина е обигран отбор. Добър е. Нас обаче ни устройва само победа“.

Снимка: dimitrovgrad1947.com