Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Общото събрание на БФ Колоездене прие оставките на двама от УС

Общото събрание на БФ Колоездене прие оставките на двама от УС

  • 12 фев 2026 | 13:03
  • 209
  • 0
Общото събрание на БФ Колоездене прие оставките на двама от УС

Българска федерация колоездене проведе Общо събрание, на което клубовете членове на федерацията за пореден път ясно заявиха своята позиция относно управлението и бъдещето на спорта.

На сбирката в Пловдив присъстваха 29 клуба, от които 26 с право на глас. Бяха приети доброволно подадените оставки на Евгений Балев и Данаил Ангелов до приключване на съдебната процедура в Лозана. Оставките бяха подадени с цел намаляване на напрежението и избягване на последващи неблагоприятни последици за федерацията.

За освободените места в Управителния съвет бяха издигнати шест кандидатури. По време на представянето на Георги Тодоров Георгиев, известен като Курбела, делегатите демонстративно станаха и му обърнаха гръб - ясен знак за липсата на доверие към лице, свързвано през последните години с множество сигнали, доноси, опити за създаване на паралелни структури и действия, довели до напрежение и нестабилност във федерацията.

При проведеното гласуване бяха избрани: Георги Друмев Георгиев с 18 гласа и Добри Деспотов със 17 гласа.

Останалите резултати бяха както следва: Петко Деркозлиев - 7 гласа, Мартин Папанов - 5 гласа, Георги Тодоров Георгиев - 3 гласа и Светлин Гатев - 2 гласа..

"С тези резултати клубовете за пореден път ясно заявиха, че не желаят Георги Георгиев и клуб Курбел да бъдат част от структурата на федерацията, след като още на 30 юни беше потвърдено решението на Управителния съвет за тяхното изключване. Общото събрание показа стремеж към стабилност, институционален ред и работа в интерес на развитието на българското колоездене. Българската федерация по колоездене ще продължи да работи за създаване на спокойна, прозрачна и професионална среда за клубовете, състезателите и младите таланти", се казва в информация, подписана от Георги Лумпаров, заместник-председател на централата.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

  • 11 фев 2026 | 15:04
  • 4063
  • 1
България стартира с победа на Европейското по бадминтон в Истанбул

България стартира с победа на Европейското по бадминтон в Истанбул

  • 11 фев 2026 | 14:53
  • 857
  • 0
Алекс Николов е Спортист №1 на София! Малена и Тервел Замфирови са новите лица на Евростолица на спорта

Алекс Николов е Спортист №1 на София! Малена и Тервел Замфирови са новите лица на Евростолица на спорта

  • 11 фев 2026 | 12:01
  • 10059
  • 3
България загуби и втория си мач на Средиземноморските игри за девойки

България загуби и втория си мач на Средиземноморските игри за девойки

  • 10 фев 2026 | 19:36
  • 541
  • 2
Състав на България за Европейското по спортна стрелба за младежи до 21 г. в Бургас

Състав на България за Европейското по спортна стрелба за младежи до 21 г. в Бургас

  • 10 фев 2026 | 12:57
  • 374
  • 0
България с пълни състави на Европейското по стрелба с лък в Пловдив

България с пълни състави на Европейското по стрелба с лък в Пловдив

  • 10 фев 2026 | 02:06
  • 2186
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

  • 12 фев 2026 | 06:44
  • 11785
  • 63
Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

  • 12 фев 2026 | 06:16
  • 10297
  • 53
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Първото злато за деня е за Италия

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Първото злато за деня е за Италия

  • 12 фев 2026 | 13:38
  • 8192
  • 1
Калина Недялкова е единствената българска представителка в Милано-Кортина днес

Калина Недялкова е единствената българска представителка в Милано-Кортина днес

  • 12 фев 2026 | 07:57
  • 6554
  • 1
ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

  • 12 фев 2026 | 09:31
  • 11780
  • 4
Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

  • 12 фев 2026 | 09:40
  • 12583
  • 32