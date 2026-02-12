Общото събрание на БФ Колоездене прие оставките на двама от УС

Българска федерация колоездене проведе Общо събрание, на което клубовете членове на федерацията за пореден път ясно заявиха своята позиция относно управлението и бъдещето на спорта.

На сбирката в Пловдив присъстваха 29 клуба, от които 26 с право на глас. Бяха приети доброволно подадените оставки на Евгений Балев и Данаил Ангелов до приключване на съдебната процедура в Лозана. Оставките бяха подадени с цел намаляване на напрежението и избягване на последващи неблагоприятни последици за федерацията.

За освободените места в Управителния съвет бяха издигнати шест кандидатури. По време на представянето на Георги Тодоров Георгиев, известен като Курбела, делегатите демонстративно станаха и му обърнаха гръб - ясен знак за липсата на доверие към лице, свързвано през последните години с множество сигнали, доноси, опити за създаване на паралелни структури и действия, довели до напрежение и нестабилност във федерацията.

При проведеното гласуване бяха избрани: Георги Друмев Георгиев с 18 гласа и Добри Деспотов със 17 гласа.

Останалите резултати бяха както следва: Петко Деркозлиев - 7 гласа, Мартин Папанов - 5 гласа, Георги Тодоров Георгиев - 3 гласа и Светлин Гатев - 2 гласа..

"С тези резултати клубовете за пореден път ясно заявиха, че не желаят Георги Георгиев и клуб Курбел да бъдат част от структурата на федерацията, след като още на 30 юни беше потвърдено решението на Управителния съвет за тяхното изключване. Общото събрание показа стремеж към стабилност, институционален ред и работа в интерес на развитието на българското колоездене. Българската федерация по колоездене ще продължи да работи за създаване на спокойна, прозрачна и професионална среда за клубовете, състезателите и младите таланти", се казва в информация, подписана от Георги Лумпаров, заместник-председател на централата.