Макларън не следва тенденцията във Формула 1

За разлика от повечето си конкуренти, които не спират да развиват своите коли в хода на предсезонните тестове, отборът на Макларън заложи на точно обратната стратегия и практически не променя изобщо MCL40.

Още преди началото на предсезонната подготовка, която стартира с шейкдаун в Барселона, няколко отбора потвърдиха, че ще направят сериозни промени преди откриването на сезона в Австралия в началото на месец март. В същото време от Макларън изчакаха максимално дълго преди да се включат в шейкдауна, а пит репортерът Тед Кравиц информира, че малко или много това ще е спецификацията на MCL40, която ще видим и в Мелбърн след по-малко от месец.

„Макларън правят нещо различно, тъй като те изчакаха възможно най-дълго, за да сложат практически аеро пакета за първото състезание на колата. Реално те ще участва с това в Мелбърн, докато другите при, като Мерцедес, Ферари и Астън Мартин, ще има промени“, обясни Кравиц.

Снимки: Gettyimages