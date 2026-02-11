Популярни
Левски е аут от Купата - Лудогорец отново победи "сините" с 1:0 и ги изхвърли от турнира - на живо от Разград с отзивите
  2. Футбол свят
  3. По спешност Барселона лети още тази вечер за Мадрид

По спешност Барселона лети още тази вечер за Мадрид

  • 11 фев 2026 | 20:31
  • 1290
  • 0

Прогноза за изключително лошо време принуди отбора на Барселона да промени плановете си в навечерието на първия дуел с Атлетико Мадрид от полуфиналите за Купата на краля. Тимът трябваше да лети за столицата в четвъртък сутрин, но беше решено това да се случи още в сряда вечер. Причината е, че според прогнозата в четвъртък в района на Каталуния се очаква вятър със скорост до 100 км/ч.

Местната власт реши да преустанови всички учебни занятия (в училища, гимназии и университети), спортни дейности и неотложната медицинска дейност. Призовава се да се избягват пътувания и се препоръчва работа от вкъщи. Министерството на труда също напомня, че работниците, които поради ситуацията не могат да работят дистанционно, имат право на платен отпуск, ако не могат да стигнат до работното си място.

Бързо реагираха и от съседа на ФК Барселона - Еспаньол, откъде обявиха, че затварят феншопа си.

