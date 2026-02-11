Чарлтън се цели в историческа трета поредна световна титла

Бахамската олимпийка Девин Чарлтън се стреми да защити титлата си в бягането на 60 метра с препятствия за жени на Световното първенство по лека атлетика в зала през 2026 г., което ще се проведе от 20 до 22 март в Торун, Полша.

Чарлтън, която вече има две поредни титли, се бори да стане първата атлетка, спечелила три последователни световни шампионата в зала на 60 метра с препятствия. Тя завоюва второто си поредно злато на първенството в Нандзин (Китай) миналата година.

В Китай Чарлтън преодоля препятствията за впечатляващото време от 7.72 секунди, за да защити титлата си.

Двукратната световна шампионка в зала признава, че има известно напрежение преди голямото състезание, но е готова да приеме предизвикателството.

"Винаги ще има някакво ниво на напрежение, но в същото време се опитвам да го оставя на заден план“, заяви тя по време на първото издание на турнира Devynne Charlton Legends Invitational.

"Поставям работата на преден план и просто знам, че когато изляза на пистата, ще си свърша работата. Но в крайна сметка трябва първо да положиш основите, а след това, когато излезеш там, просто да забравиш за всичко и да се състезаваш.“

Талантливата бахамска състезателка направи своя дебют за сезона на New Balance Indoor Grand Prix, който се проведе на 24 януари в Бостън. Тя спря хронометъра на 7.92 секунди, което ѝ отреди второ място.

На 1 февруари Чарлтън завърши втора на Millrose Games в Ню Йорк, където завърши втора с време 7.96 секунди.

Чарлтън коментира представянето си, като заяви, че подготовката върви добре, а до световното първенство в зала остават само пет седмици.

"Чувствам се доста стабилна“, каза двукратната олимпийка. "Тренировките вървят наистина, наистина добре. Не направих най-доброто си състезание, но мисля, че основата е налице и от мен зависи да изчистя бягането. Остават шест седмици до световния шампионат, така че определено имам време да го направя.“

30-годишната състезателка си изгради име през последните два сезона в зала.

През 2024 г. Чарлтън имаше приказна година, когато не само спечели бягането на 60 метра с препятствия, но и постави нов световен рекорд от 7.65 секунди на Световното първенство по лека атлетика в зала в Глазгоу, Шотландия.

Сезон по-късно пътят ѝ беше много по-труден заради контузии, но тя все пак успя да триумфира за втора поредна година. Само след няколко седмици Чарлтън ще се опита да го направи за трети пореден път.

Следващото състезание в програмата ѝ е насрочено за 19 февруари в Лиевен, Франция.