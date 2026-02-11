България стартира с победа на Европейското по бадминтон в Истанбул

Тимът на България стартира с победа на Европейското отборно първенство по бадминтон за жени, което се провежда в Истанбул (Турция).

В първия си мач от група 2 националките спечелиха с 4:1 срещу Франция.

В отделните срещи на единично Калояна Налбантова победи Анна Татранова с 21:18, 21:19 за 38 минути, Стефани Стоева се наложи над Роси Октавиа Панкасари с 21:18, 16:21, 21:11 за 54 минути, а Гергана Павлова постигна успех над Леана Лоран с 20:22, 21:17, 21:9 а 61 минути на корта.

На двойки Гергана Павлова и Стефани Стоева взеха мача срещу Флави Вайе и Елза Жакоб с 21:18, 21:19 за 35 минути. Единственото поражение допуснаха Калояна Налбантова и Габриела Стоева от Марго Ламбер и Камий Погнанте с 13:21, 21:19, 17:21 за 49 минути.

"Страхотен отборен дух, борбеност до последната точка и заслужен успех за България! Момичетата показаха класа, характер и отлична игра, за да запишат категорична победа срещу силния тим на Франция.Напред към следващото предизвикателство!", коментираха сестри Стоеви във "Фейсбук".

Следващият мач на България е утре срещу Турция.

В другия двубой от групата днес домакините от Турция спечелиха срещу Чехия с 5:0.