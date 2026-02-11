Арманд Дуплантис продължава защитата на титлата си от Диамантената лига в Шанхай

Шведската звезда в овчарския скок Арманд Дуплантис ще се състезава на етапа от Диамантената лига в Шанхай/Кецяо през май 2026 г., добавяйки още една спирка в стремежа си към шеста поредна титла от веригата.

През миналата година Дуплантис счупи рекорда на турнира с 6.11 м в Кецяо и ще се надява да постигне още по-висок резултат при завръщането си в Китай през 2026 г.

"Състезанията в Кeцяо винаги са специални“, заяви Дуплантис. "Атмосферата, публиката и енергията наистина те тласкат да се представиш по най-добрия начин. Състезанията на нови места по света ме вдъхновяват, така че съм развълнуван да се състезавам тук отново тази година и се надявам да направим страхотно шоу!“

Дуплантис, който многократно е подобрявал световния рекорд, доминира в Диамантената лига през последните години, натрупвайки 41 победи в най-престижната световна верига по лека атлетика от 2018 г. насам.

От 2020 г. той революционизира овчарския скок при мъжете, като спечели два златни олимпийски медала и шест световни титли на открито и закрито, и подобри световния рекорд цели 14 пъти.

Той държи титлата от Диамантената лига в овчарския скок при мъжете от 2021 г. и през 2026 г. ще се надява да се доближи до абсолютния рекорд от седем диамантени трофея, притежание на неговия приятел и съперник Рено Лавийени.

Шанхай ще бъде едно от многото участия на Дуплантис в Диамантената лига през 2026 г., като шведската суперзвезда е потвърдила участие и в Лондон, Силезия и на откриването на сезона в Доха.

Състезанието на 16 май ще отбележи третото му поредно завръщане в Китай.

През 2024 г. той счупи световния рекорд с 6.24 м на откриването на Диамантената лига в Сямън, а през миналия сезон премина границата от шест метра както в Сямън, така и в Къцяо.

Шанхай/Кецяо е вторият етап от Диамантената лига за 2026 г., която започва в Доха на 8 май и завършва с двудневен финал на веригата в Брюксел на 4-5 септември.

Снимки: Gettyimages