Победата на Рана (Верона) в Купата на Италия има значение, което надхвърля играта на терена. Тя бележи и успеха на първия италиански волейболен клуб с чуждестранна собственост, важен етап, илюстриращ скорошната еволюция на корпоративния модел в италианския волейбол, пише главният редактор на най-популярния волейболен сайт в Италия и света Volleyball.it - Лука Муцоли.

Историята на Верона Волей се оформя на 16 юни 2021 г. , когато новият клуб е създаден от пепелта на предишни веронски клубове, които са били затворени през годините поради финансови проблеми. От самото начало структурата на собственост е нетипична за италианския контекст: 90% от акциите са били държани от швейцарска финансова компания, докато останалите 10% са били разделени между Фабио Вентури и Джан Андреа Маркези, с по 5%.

Вентури е свързващото звено между двете фази: бивш генерален мениджър на Блу Волей (Верона), той съдейства за прехода към новата структура и веднага става едноличен директор на Верона Волей от юли 2021 г. , след като заемаше поста генерален мениджър на Блу Волей (Верона) от януари 2020 г. Вентури е и бивш президент на AGSM. Днес той официално отговаря за отношенията с търговските партньори, но без никаква роля в корпоративната сфера.

4 години след основаването си, собствеността се консолидира допълнително. Днес 98% от акциите се държат от SDC Swiss Development Corporation, швейцарската финансова компания, която постепенно засили присъствието си в клуба, водена от българския изпълнителен директор Димитър Рачев. Останалите 2% са разделени на по 1% акции между настоящия президент Стефано Фанини и Джан Андреа Маркези , който в момента е едноличен директор.

Наред със стабилността на собствеността, цифрите показват значителен растеж. Верона (Волей) приключи 2022 г. с оборот между 1 100 000 и 1 167 000 евро, като през 2023 г. достигна над 2 800 000 евро и надхвърли 4 милиона евро през 2024 г. Това увеличение, в сравнение с предходната година, се равнява на ръст на оборота от приблизително 43%, което потвърждава фаза на силна икономическа експанзия.

Спечелената Купа на Италия на терена по този начин се превръща и в символ на проект, който, започнал в сложен контекст, е избрал международна структура и постепенно развитие, намирайки потвърждение днес както в спортните резултати, така и във финансовите данни.