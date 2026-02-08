Верона с историческа първа Купа на Италия

Отборът на Рана (Верона) спечели за исторически първи път Купата на Италия. Момчетата на Фабио Соли нямаха особени проблеми и биха категорично шампиона Итас (Тренто) с 3:0 (25:21, 25:22, 25:20) в големия финал на турнира, игран тази вечер в пълната зала "Унипол Арена" в Болоня.

Така, след загубения финал през миналата година от Кучине Лубе (Чивитанова), Верона успя да спечели трофея за първи път, който е и първи във витрината на клуба.

От друга страна за Тренто това беше 7-и загубен финал за Купата на Италия, като трентинци остават с три спечелени трофея, последния през далечната вече 2013-а година.

Най-резултатен за Верона отново бе Нумори Кейта с 15 точки (3 аса, 44% ефективност в атака и 58% позитивно посрещане), а Дарлан Соуса приключи с 12 точки (71% ефективност в атака - +3) за победата.

Въпреки това, за Най-полезен играч (MVP) на финалната четворка беше обявен американският разпределител на победителите Мика Кристенсън.

За Тренто Тео Форе реализира 13 точки (1 ас и 43% ефективност в атака - +4), а Жорди Рамон завърши с 10 точки.

Финал за Купата на Италия:

ИТАС (ТРЕНТО) - РАНА (ВЕРОНА) 0:3 (21:25, 22:25, 20:25)

ТРЕНТО: Рикардо Сбертоли, Тео Форе 13, Жорди Рамон 10, Алесандро Бристот 8, Флавио Жуалберто 3, Симон Торви 8 - Габриеле Лауренцано-либеро (Никола Пезарези, Габи Гарсия, Даниеле Лавиа)

Старши треньор: МАРСЕЛО МЕНДЕС

ВЕРОНА: Мика Кристенсън 1, Дарлан Соуса 12, Нумори Кейта 15, Рок Можич 9, Лоренцо Кортезиа 5, Марко Вители 4 - Матео Стафорини-либеро (Ейдън Зингъл 3, Урош Планиншич, Лукаш Глатц)

Старши треньор: ФАБИО СОЛИ.

Снимки: legavolley.it