Сидни Маклафлин-Леврон разкри най-големия си страх в очакване на майчинството

  • 11 фев 2026 | 13:26
  • 164
  • 0
Сидни Маклафлин-Леврон разкри най-големия си страх в очакване на майчинството

Сидни Маклафлин-Леврон разкри най-дълбокия си страх след обявяването на бременността си със съпруга си Андре Леврон. Световната рекордьорка на 400 метра с препятствия сподели повече за пътя си към майчинството, като даде поглед върху емоционалните и лични моменти по пътя.

Американската лекоатлетка разкри и специалния начин, по който е разбрала, че очаква дете, както и паметния момент, в който е съобщила новината на съпруга си.

Маклафлин-Леврон говори за многобройните промени, с които се сблъсква, откакто е научила за бременността си. Тя подчерта, че това я е научило да бъде търпелива и да проявява повече разбиране към себе си, дори когато е трудно.

Тя разсъждава върху личните оценки, които е трябвало да направи по отношение на спортната си кариера и как би изглеждала тя след раждането, признавайки несигурността относно бъдещата си скорост и представяне.

Маклафлин-Леврон обясни, че това са били теми, които е обсъждала със съпруга си още в началото, докато са обмисляли предстоящите промени. Въпреки това тя остава категорична, че да стане майка винаги е било нейна житейска цел и централна част от визията ѝ за бъдещето.

"Но промените са толкова много и трябва да се науча да бъда търпелива и, знаете, да бъда по-снизходителна към себе си, което е предизвикателство, но добро предизвикателство в много отношения. Мисля, че има и честна самооценка, като например как ще изглежда кариерата ми след бременността?“, заяви Сидни Маклафлин-Леврон в подкаста Well Played.

"И мисля, че това са основателни въпроси, особено когато това е бил целият ми живот толкова дълго и е всичко, което някога съм познавала. Но в крайна сметка, през целия си живот съм знаела, че искам да бъда майка, разбирате ли?“

Олимпийската шампионка сподели, че със съпруга ѝ са обсъждали създаването на семейство от години и винаги са искали да го направят, дори докато са се опитвали да съчетаят натоварените си графици и кариери.

Маклафлин-Леврон разкри, че е разбрала за бременността си седмица преди да каже на съпруга си, като е изчакала, за да направи момента специален.

Когато най-накрая го изненадва по време на пътуване до Ню Йорк, тя описва реакцията му като напълно изумена, но и невероятно стопляща сърцето, оставяйки траен спомен за радост и вълнение и за двамата.

"Искам да кажа, това е нещо, за което говорихме от години и го искахме, и, знаете, опитвайки се да съчетаем графици, кариери и всички тези неща, това е нещо, което бяхме супер развълнувани да можем да осъществим. Аз разбрах около седмица преди той да разбере, след което той каза: "Ти си знаела цяла седмица?“, добави тя.

"Просто исках да му изкрещя, но исках да направя нещо специално. И така, изненадах го един ден, когато беше долетял до Ню Йорк, за да се видим, и той просто буквално застина. Но беше най-сладката реакция на света.“

Снимки: Gettyimages

