Стани шампион в Бирмингам 2026 – кандидатурите за доброволци вече са отворени

  • 11 фев 2026 | 13:19
Шест месеца преди началото на Европейското първенство по лека атлетика, организаторите на Бирмингам 2026 обявиха началото на кампанията за набиране на доброволци.

Всеки желаещ е поканен да се включи в инициативата "Бъди шампион“ по време на първото домакинство на шампионата на Обединеното кралство, което ще се проведе на стадион "Алекзандър“ от 10 до 16 август. Кандидатурите се подават онлайн, а крайният срок е вторник, 10 март 2026 г.

Кампанията за доброволци "Бъди шампион“ беше официално открита днес по време на събитието "Училищни игри“ в Бирмингам, проведено на закритата писта в Utilita Arena. Специални гости бяха олимпийските и световни медалистки Лина и Лавиай Нилсен, които помогнаха за обявяването на старта на кандидатстването.

Започва търсенето на шампиони за Бирмингам 2026 Очаква се Лина и Лавиай да се състезават в Бирмингам 2026 този август. Техният път в атлетиката започва като доброволци, носещи екипите на олимпийски легенди по време на игрите в Лондон през 2012 г., преди самите те да се качат заедно на олимпийския подиум като медалистки в Париж.

Лина Нилсен, атлет от отбора на Великобритания и олимпийска медалистка, сподели: "Запалихме се по атлетиката, защото Олимпиадата в Лондон 2012 дойде в нашия квартал и получихме шанса да бъдем доброволци.“

"Имахме невероятния късмет да бъдем на пистата като носачи на екипи, да усетим енергията и да видим атлетите отблизо. Точно тогава решихме, че искаме да се занимаваме с лека атлетика.“

Лавиай Нилсен, също атлет от отбора на Великобритания и олимпийска медалистка, добави: "Доброволчеството беше емоционално преживяване. Усещайки въздействието на игрите, се чувствахме толкова горди в униформите си. Докато вървяхме по нашата обичайна главна улица, хората ни благодариха, че сме доброволци.“

"Определено насърчаваме всеки, който обмисля да стане доброволец, да кандидатства и да се включи в този уникален шанс да натрупа ценен опит и много да се забавлява!“

Снимка: European Athletics

