Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Колоджиейски с втора победа в Чехия в рамките на четири дни

Колоджиейски с втора победа в Чехия в рамките на четири дни

  • 11 фев 2026 | 13:14
  • 205
  • 0
Колоджиейски с втора победа в Чехия в рамките на четири дни

Полякът Матеуш Колоджиейски продължи отличното си начало на сезона, печелейки състезанието по висок скок за мъже на турнира в Тринец във вторник. 23-годишният атлет, който триумфира и в Хустопече в събота, записа втора поредна победа на чешка земя от Световния тур в зала с най-добър опит от 2.28 метра.

Този резултат му осигури победата пред любимеца на домакините и бронзов медалист от последното световно първенство Ян Щефела, който остана втори с 2.25 метра в първото си състезание за сезона.

Колоджиейски, който е бивш бронзов медалист от световно първенство до 20 години и сребърен от европейско до 20 години, също така атакува нов личен рекорд от 2.31 метра, но направи няколко близки до успех неуспешни опита.

Мексиканецът Ерик Портийо се нареди трети, след като също преодоля 2.25 метра. В надпреварата при жените световната сребърна медалистка от Полша Мария Зодзик остана на трето място с резултат 1.91 метра. Победителка стана Елинор Патерсън с 1.97 метра.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Джорджия Хънтър Бел разкри нова стратегия в опита си да победи "непобедимата“ Фейт Кипиегон

Джорджия Хънтър Бел разкри нова стратегия в опита си да победи "непобедимата“ Фейт Кипиегон

  • 10 фев 2026 | 17:43
  • 527
  • 0
Показаха медалите за Световното по лека атлетика

Показаха медалите за Световното по лека атлетика

  • 10 фев 2026 | 17:32
  • 764
  • 0
Майкъл Джонсън с нов план за изплащане на дълговете към Габи Томас, Емануел Уанионий и останалите атлети

Майкъл Джонсън с нов план за изплащане на дълговете към Габи Томас, Емануел Уанионий и останалите атлети

  • 10 фев 2026 | 17:17
  • 1410
  • 1
Олимпийски и световни шампиони реагираха на дебюта на Фемке Бол на 800 м: Ще бъде епично

Олимпийски и световни шампиони реагираха на дебюта на Фемке Бол на 800 м: Ще бъде епично

  • 10 фев 2026 | 15:44
  • 3180
  • 0
Атлетите направиха шоу на турнира на Девин Чарлтън

Атлетите направиха шоу на турнира на Девин Чарлтън

  • 10 фев 2026 | 12:49
  • 372
  • 0
Стартира регистрацията за Wizz Air Sofia Marathon 2026

Стартира регистрацията за Wizz Air Sofia Marathon 2026

  • 10 фев 2026 | 11:46
  • 474
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец срещу Левски в епизод две - кой ще се класира напред за Купата?

Лудогорец срещу Левски в епизод две - кой ще се класира напред за Купата?

  • 11 фев 2026 | 07:45
  • 13538
  • 70
Враца или Кърджали ще ликува?

Враца или Кърджали ще ликува?

  • 11 фев 2026 | 08:00
  • 5532
  • 9
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

  • 11 фев 2026 | 07:15
  • 10421
  • 5
Официално: Тотнъм отново остана без наставник

Официално: Тотнъм отново остана без наставник

  • 11 фев 2026 | 12:39
  • 4728
  • 8
Арестуваха бивш изпълнителен директор на ЦСКА, който оцеля след страховит екшън в София (снимки)

Арестуваха бивш изпълнителен директор на ЦСКА, който оцеля след страховит екшън в София (снимки)

  • 11 фев 2026 | 01:16
  • 57899
  • 122
Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

  • 11 фев 2026 | 00:13
  • 39759
  • 62