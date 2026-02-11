Колоджиейски с втора победа в Чехия в рамките на четири дни

Полякът Матеуш Колоджиейски продължи отличното си начало на сезона, печелейки състезанието по висок скок за мъже на турнира в Тринец във вторник. 23-годишният атлет, който триумфира и в Хустопече в събота, записа втора поредна победа на чешка земя от Световния тур в зала с най-добър опит от 2.28 метра.

Този резултат му осигури победата пред любимеца на домакините и бронзов медалист от последното световно първенство Ян Щефела, който остана втори с 2.25 метра в първото си състезание за сезона.

Колоджиейски, който е бивш бронзов медалист от световно първенство до 20 години и сребърен от европейско до 20 години, също така атакува нов личен рекорд от 2.31 метра, но направи няколко близки до успех неуспешни опита.

Мексиканецът Ерик Портийо се нареди трети, след като също преодоля 2.25 метра. В надпреварата при жените световната сребърна медалистка от Полша Мария Зодзик остана на трето място с резултат 1.91 метра. Победителка стана Елинор Патерсън с 1.97 метра.