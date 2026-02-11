Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. "Фолкън" триумфира на Държавното по таекуон-до ITF

"Фолкън" триумфира на Държавното по таекуон-до ITF

  • 11 фев 2026 | 12:35
  • 475
  • 0
"Фолкън" триумфира на Държавното по таекуон-до ITF

Над 500 състезатели от 26 клуба от цялата страна взеха участие в Държавното първенство по таекуон-до ITF, което се проведе в зала “Скаптопара” в Благоевград. Залогът в надпреварата бе голям, тъй като тя се явяваше и квалификация за националния отбор на България.

Събитието беше открито официално от кмета Методи Байкушев в присъствието на президента на Българската федерация по таекуон-до ITF Гранд Мастър Марио Богданов.

Абсолютен триумф постигна благоевградският клуб "Фолкън”, представителите на който спечелиха 15 златни, 10 сребърни и 10 бронзови медала. С това домакините оглавиха отборното класиране, изпреварвайки “Тайгър Тийм”, който завърши с 6 златни, 4 сребърни и 5 бронзови отличия. Третата позиция бе за Калоян Ладимекс с 5 златни, 7 сребърни и 11 бронзови медала.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Федерацията по борба ще допуска до първенствата само състезатели с български паспорт

Федерацията по борба ще допуска до първенствата само състезатели с български паспорт

  • 11 фев 2026 | 01:39
  • 2661
  • 0
Уордли срещу Дюбоа на пролет в Манчестър

Уордли срещу Дюбоа на пролет в Манчестър

  • 10 фев 2026 | 19:57
  • 971
  • 0
Тофик Мусаев ще направи втори опит в UFC

Тофик Мусаев ще направи втори опит в UFC

  • 10 фев 2026 | 19:50
  • 423
  • 0
Рамбо е готов за битките в SENSHI Grand Prix

Рамбо е готов за битките в SENSHI Grand Prix

  • 10 фев 2026 | 17:43
  • 569
  • 0
Израел Адесаня обмисля оттегляне: Виждам финалната права

Израел Адесаня обмисля оттегляне: Виждам финалната права

  • 10 фев 2026 | 13:47
  • 613
  • 0
Жаилтон Алмейда се завръща в полутежка категория след загубата в Лас Вегас

Жаилтон Алмейда се завръща в полутежка категория след загубата в Лас Вегас

  • 10 фев 2026 | 13:40
  • 375
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец срещу Левски в епизод две - кой ще се класира напред за Купата?

Лудогорец срещу Левски в епизод две - кой ще се класира напред за Купата?

  • 11 фев 2026 | 07:45
  • 13535
  • 70
Враца или Кърджали ще ликува?

Враца или Кърджали ще ликува?

  • 11 фев 2026 | 08:00
  • 5525
  • 9
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

  • 11 фев 2026 | 07:15
  • 10411
  • 5
Официално: Тотнъм отново остана без наставник

Официално: Тотнъм отново остана без наставник

  • 11 фев 2026 | 12:39
  • 4703
  • 8
Арестуваха бивш изпълнителен директор на ЦСКА, който оцеля след страховит екшън в София (снимки)

Арестуваха бивш изпълнителен директор на ЦСКА, който оцеля след страховит екшън в София (снимки)

  • 11 фев 2026 | 01:16
  • 57879
  • 122
Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

  • 11 фев 2026 | 00:13
  • 39752
  • 62