"Фолкън" триумфира на Държавното по таекуон-до ITF

Над 500 състезатели от 26 клуба от цялата страна взеха участие в Държавното първенство по таекуон-до ITF, което се проведе в зала “Скаптопара” в Благоевград. Залогът в надпреварата бе голям, тъй като тя се явяваше и квалификация за националния отбор на България.

Събитието беше открито официално от кмета Методи Байкушев в присъствието на президента на Българската федерация по таекуон-до ITF Гранд Мастър Марио Богданов.

Абсолютен триумф постигна благоевградският клуб "Фолкън”, представителите на който спечелиха 15 златни, 10 сребърни и 10 бронзови медала. С това домакините оглавиха отборното класиране, изпреварвайки “Тайгър Тийм”, който завърши с 6 златни, 4 сребърни и 5 бронзови отличия. Третата позиция бе за Калоян Ладимекс с 5 златни, 7 сребърни и 11 бронзови медала.