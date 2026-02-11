Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 12:00: Малена и Тервел Замфирови са новите лица на София – Евростолица на спорта за 2026
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Известни са потенциалните съперници на България за Световна група I на Купа "Дейвис" през септември

Известни са потенциалните съперници на България за Световна група I на Купа "Дейвис" през септември

  • 11 фев 2026 | 11:31
  • 133
  • 0
Известни са потенциалните съперници на България за Световна група I на Купа "Дейвис" през септември

България научи възможните си съперници за мача от Световна група I на Купа „Дейвис", който ще се проведе на 19–20 септември. До това се стигна, след като родните тенисисти загубиха от Белгия през уикенда при дебюта си сред най-добрите отбори в турнира, който има статут на световно първенство.

През септември националите ни ще изиграят двубой от Световна група I, като при успех ще си осигурят завръщане в Световната група. Отборът на България ще бъде непоставен в жребия, който ще се тегли този четвъртък.

Сред потенциалните съперници са отборите на Сърбия, Перу, Дания, Австралия, Норвегия, Япония, Нидерландия, Аржентина, Унгария, Швеция, Словакия, Бразилия и Финландия.

България ще бъде домакин при жребий срещу Сърбия и Норвегия, а ще гостува на Унгария, Финландия и Дания. Ако България се падне срещу Австралия, Аржентина, Нидерландия, Бразилия, Словакия, Япония, Швеция или Перу, домакинството ще бъде определено от жребия.

Следвай ни:

Още от Тенис

Григор Димитров опита всичко, но отпадна още на старта в Далас

Григор Димитров опита всичко, но отпадна още на старта в Далас

  • 11 фев 2026 | 00:27
  • 19856
  • 35
Две българки стартираха с победи в Монастир

Две българки стартираха с победи в Монастир

  • 10 фев 2026 | 21:50
  • 1102
  • 0
Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки в Монастир

Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки в Монастир

  • 10 фев 2026 | 21:21
  • 777
  • 0
Виктория Томова отпадна в първия кръг в Португалия

Виктория Томова отпадна в първия кръг в Португалия

  • 10 фев 2026 | 19:50
  • 902
  • 4
Янаки Милев постигна победа на двойки в Анталия

Янаки Милев постигна победа на двойки в Анталия

  • 10 фев 2026 | 19:48
  • 426
  • 0
Ига Швьонтек се класира за третия кръг в Доха, Коко Гоф отпадна

Ига Швьонтек се класира за третия кръг в Доха, Коко Гоф отпадна

  • 10 фев 2026 | 19:45
  • 487
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арестуваха бивш изпълнителен директор на ЦСКА, който оцеля след страховит екшън в София (снимки)

Арестуваха бивш изпълнителен директор на ЦСКА, който оцеля след страховит екшън в София (снимки)

  • 11 фев 2026 | 01:16
  • 52671
  • 106
Лудогорец срещу Левски в епизод две - кой ще се класира напред за Купата?

Лудогорец срещу Левски в епизод две - кой ще се класира напред за Купата?

  • 11 фев 2026 | 07:45
  • 10548
  • 51
Враца или Кърджали ще ликува?

Враца или Кърджали ще ликува?

  • 11 фев 2026 | 08:00
  • 3700
  • 4
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

  • 11 фев 2026 | 07:15
  • 7417
  • 4
Григор Димитров опита всичко, но отпадна още на старта в Далас

Григор Димитров опита всичко, но отпадна още на старта в Далас

  • 11 фев 2026 | 00:27
  • 19856
  • 35
Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

  • 11 фев 2026 | 00:13
  • 37321
  • 58