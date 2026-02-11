Пуснаха в продажба билетите за домакинските мачове на женския национален отбор

Билетите за домакинските мачове на женския национален отбор на България от квалификациите за Европейското първенство през 2027 г., които ще се проведат през март, вече са в продажба. За първи път отборът на Таня Гатева ще приеме своите съперници в зала “Колодрума”, в Пловдив.
На 11 март “лъвиците” ще играят срещу Азербайджан от 19.00 ч., a на14-ти отново от 19.00 ч. в Пловдив ще спорят и с Украйна.
Билетите за срещите са на следните цени: Единичен билет е с цена от 7 евро. Втората опция е комбиниран пропуск за двата мача, който струва 12 евро.
Входът ще бъде свободен за деца до 12 години, както и за организираните баскетболни школи.
"Българската федерация по баскетбол кани всички фенове да подкрепят националния отбор и да превърнат „Колодрума“ в истинска крепост. Подкрепата от трибуните е ключова за продължаването на победната серия и за успешния път към ЕвроБаскет 2027.", написаха от БФБаскетбол.
Женският национален отбор на България е с баланс от 3-0 в своята група Е на пресявките, където е еднолично начело в класирането. През март нашите ще имат и гостуване на Черна гора в Бар на 17-ти.