  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
Брандън Инграм ще замени Стеф Къри в Мача на звездите в НБА

  • 11 фев 2026 | 11:10
Крилото на Торонто Раптърс - Брандън Инграм, ще замени Стеф Къри в Мача на звездите в Националната баскетболна асоциация (НБА).

28-годишният играч е бил избран от комисаря на НБА Адам Силвър, заемайки овакантеното място на Къри, след като гардът на Голдън Стейт Уориърс получи контузия в коляното.

Брандън Инграм ще играе във втория си Мач на звездите, след като взе участие през сезон 2019/20.

Американецът се присъедини към Торонто през февруари 2025 година от Ню Орлиънс Пеликанс и подписа тригодишен договор на стойност 120 милиона долара с канадския отбор.

От началото на настоящата кампания Инграм има средно по 22 точки, 5,8 борби и 3,7 асистенции в 52-те си мача.

Imago

