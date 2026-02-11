Александър Лазаров с гневна реакция срещу федерацията по тенис

Александър Лазаров отправи сериозни критики към българската федерация по тенис. Причината е това, че му е било отказано участие на предстоящото Държавно първенство и му се е наложило да подаде заявка за „уайлд кард“. Според Лазаров това е сериозна проява на неуважение спрямо него, като тенисистът призова представителите на треньорския съвет на БФТ да се замислят защо са във федерацията.

„Искам да направя едно обръщение към треньорския съвет на БФТ относно пусната заявка до моя клуб „Дема“ за „уайлд кард“ за Държавното лично първенство следващата седмица“ – започва изявлението на бившия №272, публикувано под формата на стори на страницата му в Instagram.

„Скъпи треньори… За пореден път се убеждавам, че думичката „уважение“ не значи нищо за много от вас. През последните дни слушам доводи и основания, които меко казано ме обиждат и ме карат да си мисля, че всичко това е една голяма шега и няма как да е вярно. Някои от вас си мислят, че кариерата ми е приключила, защото съм влязъл два пъти в тяхната зала по време на последните празници да играя с роднини и не съм „загрял“ преди тренировката. Други смятат, че понеже ставам на 29 тази година вече е късно да се завръщам към професионалния тенис. Много неща съм слушал за себе си през годините, но едно нещо няма да търпя и това е лицемерието“.

„Същите тези хора, които обясняват как не съм „загрявал“ преди тренировка, в момента, в който вляза в тяхната зала, и карат децата да се снимат с мен и ми говорят изключително любезно, с интерес към това как върви моето завръщане на корта“.

„Много хора извадиха огромен късмет, когато се контузих преди 3 години, състезатели и треньори получиха поле за изява, в което няма нищо лошо, но както аз имам уважение към всеки един тенисист, така очаквам и мисля, че е редно да получа същото в замяна. Играя за националния отбор редовно от далечната 2016 г. Благодарение на мен и колегите ми през годините успяхме да издигнем националния отбор от най-долната възможна група почти до върха, за да могат сега момчетата да се борят с най-добрите и да трупат знания и опит .През 2023 г. бях на 272-ра позиция в ранглистата на ATP, имам успешни участия на ATP 250, ATP 500, ATP Cup и United Cup, многократен държавен шампион за юноши, мъже, двойки и всякакви други категории“.

„Но независимо от всички резултати и постижения, най-големият успех в моята кариера остава това, че успях да се преборя с най-тежката контузия в професионалния спорт, което прекратява кариерата на 95% от атлетите. Минах през 4 операции за последните две години и половина и дадох всичко, както физически, така и психически, за да се върна там, където ми е мястото в тениса. Ако това не е достойно за уважение от ваша страна, тогава според мен трябва много сериозно да се замислите какво правите в тази федерация“ – завършва осминафиналистът от Sofia Open 2022.

Лазаров не е играл от почти две години, тъй като продължава да се възстановява от сериозна контузия. Последният му засега мач бе на Challenger 75 турнира в Скопие в края на май 2024 г. Тогава негов опонент бе бившият №16 Марко Чекинато, като италианецът надделя със 7-6(5), 6-1.

На предстоящото Държавно лично първенство Лазаров ще започне от квалификациите.

tenniskafe.com