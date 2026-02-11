Шоу на Уембаняма и лесна победа за Спърс срещу Лейкърс

Сан Антонио Спърс превърнаха мача срещу Лос Анджелис Лейкърс в моноспектакъл, разгромявайки ги със 136:108, като Виктор Уембаняма беше неудържим и направи истински фурор с 40 точки.

Спърс зададоха тон още в началото, като френската суперзвезда отбеляза 25 точки още в първата четвърт, а Сан Антонио завърши периода с преднина от 47:30.

Лейкърс не показаха конкурентоспособност в нито един момент от мача, а Уембаняма правеше каквото си поиска, като на полувремето резултатът беше внушителното 84:55, а френският център вече имаше 37 точки.

VICTOR WEMBANYAMA IS UNSTOPPABLE 🤯



Wemby scored 17 PTS in a row for the Spurs in the first quarter 😳 pic.twitter.com/soTTfcDPT7 — SportsCenter (@SportsCenter) February 11, 2026

През второто полувреме мачът беше протоколен, като разликата постоянно беше над 30 точки, а Спърс спечелиха с крайното 136:108.

Най-добър за победителите беше Виктор Уембаняма с 40 точки и 12 борби, постигнати за едва 26 минути на паркета. Домакините от Ел Ей бяха без ЛеБрон Джеймс и Лука Дончич, но това по никакъв начин не трябв да омаловажава представянето на французина. Картър Брайънт завърши с 16 точки, а Дилън Харпър с 15.

За Лейкърс, Люк Кенард и Дрю Тими записаха по 14 точки, докато Брони Джеймс добави 12 точки и 6 асистенции.