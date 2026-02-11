Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Шоу на Уембаняма и лесна победа за Спърс срещу Лейкърс

Шоу на Уембаняма и лесна победа за Спърс срещу Лейкърс

  • 11 фев 2026 | 09:28
  • 106
  • 0
Шоу на Уембаняма и лесна победа за Спърс срещу Лейкърс

Сан Антонио Спърс превърнаха мача срещу Лос Анджелис Лейкърс в моноспектакъл, разгромявайки ги със 136:108, като Виктор Уембаняма беше неудържим и направи истински фурор с 40 точки.

Спърс зададоха тон още в началото, като френската суперзвезда отбеляза 25 точки още в първата четвърт, а Сан Антонио завърши периода с преднина от 47:30.

Лейкърс не показаха конкурентоспособност в нито един момент от мача, а Уембаняма правеше каквото си поиска, като на полувремето резултатът беше внушителното 84:55, а френският център вече имаше 37 точки.

През второто полувреме мачът беше протоколен, като разликата постоянно беше над 30 точки, а Спърс спечелиха с крайното 136:108.

Най-добър за победителите беше Виктор Уембаняма с 40 точки и 12 борби, постигнати за едва 26 минути на паркета. Домакините от Ел Ей бяха без ЛеБрон Джеймс и Лука Дончич, но това по никакъв начин не трябв да омаловажава представянето на французина. Картър Брайънт завърши с 16 точки, а Дилън Харпър с 15.

За Лейкърс, Люк Кенард и Дрю Тими записаха по 14 точки, докато Брони Джеймс добави 12 точки и 6 асистенции.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Бившият генерален мениджър на Кливланд очаква ЛеБрон Джеймс да завърши кариерата си с екипа на Кавалиърс

Бившият генерален мениджър на Кливланд очаква ЛеБрон Джеймс да завърши кариерата си с екипа на Кавалиърс

  • 11 фев 2026 | 05:26
  • 3371
  • 0
Само в Sportal.bg! "Кажи ми повече"... с Илиян Пищиков

Само в Sportal.bg! "Кажи ми повече"... с Илиян Пищиков

  • 10 фев 2026 | 17:19
  • 8668
  • 5
Рилски спортист ще мери сили с Цинкарна в битка за полуфиналите на Адриатическата лига

Рилски спортист ще мери сили с Цинкарна в битка за полуфиналите на Адриатическата лига

  • 10 фев 2026 | 14:31
  • 628
  • 0
Ясни са цените на билетите за efbet Купа на България при жените

Ясни са цените на билетите за efbet Купа на България при жените

  • 10 фев 2026 | 13:07
  • 585
  • 0
Макаби преминава в ръцете на американски магнат с отбори в NFL и MLS!

Макаби преминава в ръцете на американски магнат с отбори в NFL и MLS!

  • 10 фев 2026 | 12:06
  • 978
  • 0
Стеф Къри пропуска Мача на звездите

Стеф Къри пропуска Мача на звездите

  • 10 фев 2026 | 11:53
  • 1230
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арестуваха бивш изпълнителен директор на ЦСКА, който оцеля след страховит екшън в София (снимки)

Арестуваха бивш изпълнителен директор на ЦСКА, който оцеля след страховит екшън в София (снимки)

  • 11 фев 2026 | 01:16
  • 43461
  • 78
Лудогорец срещу Левски в епизод две - кой ще се класира напред за Купата?

Лудогорец срещу Левски в епизод две - кой ще се класира напред за Купата?

  • 11 фев 2026 | 07:45
  • 6168
  • 31
Враца или Кърджали ще ликува?

Враца или Кърджали ще ликува?

  • 11 фев 2026 | 08:00
  • 2013
  • 3
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

  • 11 фев 2026 | 07:15
  • 4802
  • 2
Григор Димитров опита всичко, но отпадна още на старта в Далас

Григор Димитров опита всичко, но отпадна още на старта в Далас

  • 11 фев 2026 | 00:27
  • 16817
  • 27
Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

  • 11 фев 2026 | 00:13
  • 33740
  • 56