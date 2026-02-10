Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
Дисквалифицираха две корейки в ски бягането заради забранено вещество върху ските

  • 10 фев 2026 | 21:17
  • 353
  • 0
Две състезателки по ски бягане от Република Корея бяха дисквалифицирани от спринта класически стил на Зимните олимпийски игри, след като ските им са били тествани за забранено вещество, информираха от Международната федерация по ски и сноуборд (ФИС).

Хан Дасом и Еуи-джин Лий бяха дисквалифицирани от квалификациите, след като ските им дали положителни проби за флуор - вещество, забранено през 2023 година поради вредното му въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

От Корейската ски асоциация не отговориха веднага на искането за коментар от страна на агенция „Ройтерс“.

Подобна вакса първоначално използвана при платноходки, за да подобри плъзгането, навлиза и в ските в края на 80-те години на миналия век, според ФИС.

Веществото не се биоразгражда, което го прави т.нар. „вечен химикал“ и може да представлява риск за здравето на ваксмайсторите, които биха нанесли ваксата в лошо проветриви помещения.

ФИС обяви забрана за флуора през 2019 година, която влезе в пълна сила през сезон 2023/2024. Ските се проверяват в тестова зона, често близо до финалната линия.

Снимки: Gettyimages

