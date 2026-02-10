Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Калина Недялкова се класира на 75-о място в спринта в ски-бягането

  • 10 фев 2026 | 10:58
  • 103
  • 0
Калина Недялкова се класира на 75-о място в спринта на 1.6 километра класически стил на олимпийското състезание по ски-бягане. 24-годишната Недялкова потегли с номер 77 и преодоля трасето по време на квалификациите на дисциплината в Тезеро за 4:21.14 минути при дебюта си на зимни Игри, но това не беше достатъчно за класиране по-късно днес на четвъртфиналите, за които продължават само първите 30.   

Шведките окупираха първите три места в пресявките. Най-добър резултат даде Лин Сван с 3:36.21 минути. Голямата фаворитка - защитаващата титлата си и златна медалистка от последните три Световни първенства в спринта Йона Сундлинг (Швеция) се нареди втора с 3:37.24, а трета се нареди шампионката от младежката зимна Олимпиада от Лилехамер 2016 Йохана Хагстрьом с 3:38.85 минути.

Олимпийската сребърна медалистка от Пекин 2022 Мая Далквист (Швеция) даде седмо време с 3:41.47 минути, а бронзовата медалистка от предишните Игри Джесика Дигинс (САЩ) се класира за елиминациите с 20-и резултат от 3:46.67 минути.

Топ 30 затвори Лорън Йортберг (САЩ) с 3:49.23 минути.  Общо 89 състезателки се включиха в състезанието.

В квалификациите на спринта при мъжете по същото трасе по-късно днес ще стартират още двама българи - Даниел Пешков и Марио Матиканов.

Снимки: Imago

