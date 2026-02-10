Популярни
  10 фев 2026
Тофик Мусаев ще направи втори опит в UFC

Тофик Мусаев със сигурност би искал да забрави дебюта си в UFC. След като си изгради име в RIZIN и Bellator, той ще получи втори шанс в най-голямата ММА организация. Мусаев (22-6 MMA, 0-1 UFC) ще се изправи срещу дебютанта Самуел Санчес (11-1 MMA, 0-0 UFC) на 4 април. Срещата ще се проведе в „UFC Apex“ в Лас Вегас. Първоначално информацията беше съобщена от спортния журналист Лео Гимараеш.

36-годишният Мусаев е бивш шампион от турнир на RIZIN. Той направи своя дебют в UFC през юни в родината си Азербайджан, където загуби чрез събмишън в първия рунд от Миктибек Оролбай. Важно е да се отбележи, че този мач се проведе в междинна категория до 73 кг. Поражението прекъсна серията му от две поредни победи.

23-годишният Санчес впечатли зрителите през септември, когато нокаутира зрелищно Чейсън Блеър в „Dana White's Contender Series“ и си спечели договор с UFC. Тази победа беше осма поредна за него и осми нокаут в кариерата му.

