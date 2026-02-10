Бундеслигата ще промотира таланти от футболното първенство на ОАЕ

Германската футболна лига сключи договор за дългогодишно партньорство с Про Лигата на Обединените арабски емирства, с който ще помага за развитието на футбола в страната от Залива. Според контракта, в Абу Даби ще се изгради Академия на Бундеслигата, чиято цел ще бъде да развива и промотира местните таланти. Целта е популяризирането на футбола в Близкия изток и Северна Африка, а за осъществяването на партньорството спомогна лично германският канцлер Фридрих Мерц, който наскоро бе на посещение в ОАЕ. "Футболът може да има невероятно влияние с начина, по който може да обединява. Ние нямаме търпение това партньорство да почне да работи на всички нива", заяви изпълнителният директор на Германската футболна лига Щефен Меркел, цитиран от ДПА.