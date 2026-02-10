Популярни
ЦСКА реши червеното дерби срещу ЦСКА 1948 и продължава за Купата - на живо след 2:0
Отборната алпийска комбинация остава в олимпийската програма

  • 10 фев 2026 | 19:24
  • 356
  • 0
Олимпийският дебют на отборната алпийска комбинация на Игрите в Милано-Кортина беше оценен като грандиозен успех от президента на Международната федерация по ски и сноуборд (ФИС) Йохан Елиаш, защото обединява специалистите в дисциплините спускане и слалом, пише агенция ДПА.

Събитието замени индивидуалната алпийска комбинация и отборното състезание, провеждани преди това в паралелен формат, като направи своя дебют на Световното първенство миналата година.

Микаела Шифрин: Винаги има какво да се научи, трябва да се адаптирам към условията
Микаела Шифрин: Винаги има какво да се научи, трябва да се адаптирам към условията

По време на състезанието при жените по-рано днес на Игрите Елиаш коментира, че новият формат вече е бил оценен като „грандиозен успех“.

„Имаме точно това, което искаме - най-добрите спортисти, най-добрият формат и най-добрият спорт. Така че, това определено ще остане“, заяви той.

Изненада в алпийската комбинация при жените: Фаворитките Джонсън и Шифрин останаха без медал
Изненада в алпийската комбинация при жените: Фаворитките Джонсън и Шифрин останаха без медал

„Проблемът, който имахме с алпийската комбинация, беше, че имахме слаломисти, които изглеждаха като Бамби на лед на пистата за спускане и спускачи, които изглеждаха сякаш се нуждаят от компас, за да преминат през трасето на слалома. Много малко хора можеха да правят и двете“, каза още Йохан Елиаш.

Швейцарците Франьо фон Алмен и Танги Неф спечелиха отборната алпийска комбинация при мъжете, докато австрийките Ариане Редлер и Катарина Хубер спечелиха олимпийската титла в отборната алпийска комбинация при жените.

Повечето топ звезди взеха участие, тъй като нациите можеха да заявят до четири отбора.

Брилянтен Тангий Неф донесе златото на него и Фон Алмен в комбинацията
Брилянтен Тангий Неф донесе златото на него и Фон Алмен в комбинацията
