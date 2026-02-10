Откриването се проточило заради парада на спортистите

Церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина беше уникално сложно шоу, организирано на четири места, а продължителността му може да се отдаде на ентусиазма на спортистите по време на парада, каза креативният директор Марко Балич.

Той допълни, че церемонията е предала глобално послание за мир, човечност и италианска елегантност. Основното събитие се проведе на стадион „Сан Сиро“ в Милано, но беше свързано с подобни събития в Кортина д'Ампецо, на повече от 400 км в Доломитите, както и с паради на спортисти в Предацо и Ливиньо. Международният олимпийски комитет (МОК) похвали шоуто, като единствената забележка беше за продължителността от три часа и половина.

Балич каза, че продължителността „е била правилна, с изключение на парада на спортистите, който за първи път се проведе на четири места. Беше много сложно да се поддържа толкова стегнато, колкото е необходимо на стадион“.

„Това е моята 16-та олимпийска церемония и знам много добре как да я направя, но да съм на четири места - можете да си представите сложността на сценичното управление на спортистите, които искат да останат пред камерата и да поздравят страната си“, добави той, цитиран от агенция Ройтерс.

Балич е дизайнер и двата олимпийски жертвеника, които за първи път бяха запалени едновременно - единият в "Арко дела Паче" в Милано, а другият на площад "Дибона" в Кортина.

До жертвеника в Милано на всеки час, от 18:00 до 23:00 часа, ще се провежда петминутно шоу, съпроводено от музиката на композитора Роберто Качапалия. Ритуалът ще продължи до угасването на олимпийския огън на 22 февруари.

На 6 март, с пристигането на Параолимпийския огън и по време на церемонията по откриването на Параолимпийските игри, двата жертвеника ще бъдат запалени отново, преди да бъдат угасени на 15 март на закриването. Те са създадени чрез партньорство с италианския корабостроител Fincantieri, спонсор на Милано-Кортина 2026, и са изработени в Йоркшир, Северна Англия.

