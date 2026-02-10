Счупените медали от Зимните олимпийски игри ще бъдат поправени

Организаторите на Милано-Кортина 2026 са „идентифицирали“ причината за поредицата от счупени медали на Зимните олимпийски игри и заявиха, че отличията на всички засегнати спортисти ще бъдат поправени.

Две от златните медалистки на САЩ, Брийзи Джонсън и Алиса Лиу, разкриха, че лентите са се отделили от медалите им скоро след като са ги получили. Джонсън, която спечели злато в спускането при жените в алпийските ски, показа счупения си медал на пресконференцията след събитието.

The ribbons are already breaking off the Olympic medals this year 😳 pic.twitter.com/DWTTKkf7qV — Old Row Sports (@OldRowSports) February 9, 2026

Организаторите на Милано - Кортина 2026 разглеждат случая с чупещите се медали

„Ето го медала. А ето я и лентата - каза тя. - А това е малката част, която трябва да влезе в лентата, за да държи медала, и да, разпадна се.“

Лиу изтъкна подобен проблем във видео в социалните мрежи, след като спечели злато като част от отбора на САЩ в отборното състезание по фигурно пързаляне. Видеото показва как Лиу държи медала и лентата в различни ръце, придружено с текст: „Моят медал няма нужда от лента.“

Olympic records are meant to be broken… Not the medals! pic.twitter.com/NxZxHPbNCh — HuffPost (@HuffPost) February 9, 2026

Проблемът засегна и германския отбор, който спечели бронз в биатлона. Видео в Instagram показва как медалът на един от спортистите пада от лентата, докато те скачат от радост в хотела на отбора.

Организаторите на Игрите заявиха в понеделник, че обръщат „максимално внимание“ на проблема и вече потвърдиха, че са намерили решение.

„След сигнали за проблеми, засягащи малък брой медали, организационният комитет незабавно разгледа въпроса, работейки в тясно сътрудничество с Държавния монетен двор, който е произвел медалите - заяви говорител на организационния комитет. - Решение е идентифицирано и е въведена целенасочена поправка. Спортистите, чиито медали са засегнати, се насърчават да ги върнат по съответните канали, за да могат да бъдат бързо поправени и върнати.

„Организационният комитет на Милано-Кортина 2026 остава изцяло ангажиран да гарантира, че медалите, които представляват върха в пътя на всеки спортист, отговарят на най-високите стандарти за качество и грижа.“

Това не е първият път, в който качеството на медалите, връчвани на Олимпийски игри, се поставя под въпрос.

Към февруари 2025 са подадени общо 220 искания за подмяна на медали, спечелени на Летните игри през 2024, поради износване. Организаторите на Париж 2024 заявиха, че всички повредени медали ще бъдат заменени.

Снимки: Gettyimages