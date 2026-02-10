Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Червено дерби за Купата - всичко или нищо за ЦСКА и ЦСКА 1948
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Строг режим за феновете на олимпиадата

Строг режим за феновете на олимпиадата

  • 10 фев 2026 | 17:02
  • 115
  • 0

Феновете, които посещават олимпийските игри преминават през изключително строг контрол преди всяко състезание. Снощи запалянковци от Германия се оплакаха, че на в Предацо са им били отнети всички фенски атрибути. Репортер на Sportal.bg видя, че освен десетките тромби, крачетала и на пропуска бяха прибрани от немците и два тъпана, върху които бяха изписани имена на немски скачачи. Сигурно единият е бил на феновете на Филип Раймунд, който спечели златния медал...

Нещо подобно се случи и днес в Антерселва, преди старта на 20 км за мъже в биатлона. Тук запалянковците трябва да оставят автомобилите си на няколко километра, след което следва преход с автобус и после още около километър пеша по склона до стадиона. След това идва голямата проверка. Макар биатлона да се ползва с огромна популярност и днес на тук да имаше около 20 000 зрители мерките за сигурност не само не намаляват, но и са засилени. Изключение не се прави никому, като за сигурността се грижат карабинери и военни. Иначе транспортните неуредици в на олимпиадата продължават, но българските репортери решават този проблем с помощта на Мото – Пфое.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

  • 10 фев 2026 | 17:10
  • 8320
  • 2
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 20604
  • 14
Изненада в алпийската комбинация при жените: Фаворитките Джонсън и Шифрин останаха без медал

Изненада в алпийската комбинация при жените: Фаворитките Джонсън и Шифрин останаха без медал

  • 10 фев 2026 | 16:32
  • 707
  • 0
Благой Тодев: На олимпиада само медалът има значение

Благой Тодев: На олимпиада само медалът има значение

  • 10 фев 2026 | 16:29
  • 1793
  • 0
Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

  • 10 фев 2026 | 16:15
  • 11731
  • 9
Владимир Илиев: Тежко състезание за мен, един изпуснат шанс на олимпийски игри

Владимир Илиев: Тежко състезание за мен, един изпуснат шанс на олимпийски игри

  • 10 фев 2026 | 16:12
  • 1935
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, Турицов се завръща, но не и Диало

11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, Турицов се завръща, но не и Диало

  • 10 фев 2026 | 16:53
  • 6843
  • 13
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Звезда на ЦСКА излезе от ареста

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 4222
  • 4
Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

  • 10 фев 2026 | 10:45
  • 23550
  • 67
Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

  • 10 фев 2026 | 16:15
  • 11731
  • 9
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 20604
  • 14
Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

  • 10 фев 2026 | 17:10
  • 8320
  • 2