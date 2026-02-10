Строг режим за феновете на олимпиадата

Феновете, които посещават олимпийските игри преминават през изключително строг контрол преди всяко състезание. Снощи запалянковци от Германия се оплакаха, че на в Предацо са им били отнети всички фенски атрибути. Репортер на Sportal.bg видя, че освен десетките тромби, крачетала и на пропуска бяха прибрани от немците и два тъпана, върху които бяха изписани имена на немски скачачи. Сигурно единият е бил на феновете на Филип Раймунд, който спечели златния медал...

Нещо подобно се случи и днес в Антерселва, преди старта на 20 км за мъже в биатлона. Тук запалянковците трябва да оставят автомобилите си на няколко километра, след което следва преход с автобус и после още около километър пеша по склона до стадиона. След това идва голямата проверка. Макар биатлона да се ползва с огромна популярност и днес на тук да имаше около 20 000 зрители мерките за сигурност не само не намаляват, но и са засилени. Изключение не се прави никому, като за сигурността се грижат карабинери и военни. Иначе транспортните неуредици в на олимпиадата продължават, но българските репортери решават този проблем с помощта на Мото – Пфое.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри