Фрайбург разплака Херта след дузпи

Фрайбург елиминира Херта (Берлин) на четвъртфиналите в турнира за Купата на Германия. Гостите се наложиха на "Олимпиящадион" след изпълнение на дузпи и се присъединиха към Щутгарт и Байер (Леверкузен), които също си осигуриха място в голямата четворка.

В редовното време срещата прилкючи 0:0, но съперниците си размениха по един гол в продълженията. Юито Сузуки даде аванс на Фрайбург в 96-ата минута, а в 104-тата Фабиан Рийз върна надеждите на Херта за първи полуфинал в надпреварата от 2016 година. При дузпите пропуски за "старата дама" направиха Микаел Кюизанс и Паскал Клеменс.

Херта отбеляза гол в 7-ата минута след кратко разбъркване и удар на Фабиан Рийз. Той обаче беше отменен заради засада. До почивката Фрайбург създаде някоко чисти положения, а Дери Шернхант на два пъти тества рефлекса на вратаря на бившия си тим Тярк Ернст.

Второто полувреме беше по-равностойно, но съперниците трудно излизаха на стрелкови позиции. Херта беше близо до попадение след удар с глава на Мартон Дардай, а появилият се като резерва Винченцо Грифо можеше да се разпише за Фрайбург.

В началото на продълженията Сузуки преодоля Ернст и откри в полза на гостите. Херта обаче не се огъна и в 104-тата минута вдигна на крака феновете на берлинчани.

При дузпите пръв се провали Кюизанс, чийто удар беше отразен от Флориан Мюлер. Веднага след това Ернст спаси изстрела на Йохан Манзамби. Решаващият пропуск за Херта бе на Паскал Клеменс при шестото изпълнение.

Снимки: Gettyimages