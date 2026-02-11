Ливърпул преследва първа победа като гост в Премиър лийг през 2026 година

Съндърланд и Ливърпул ще се изправят един срещу друг в мач от 26-ия кръг на Премиър лийг днес от 22:15 часа на стадион "Стейдиъм ъф Лайт". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Крис Кавана. "Червените" ще се опитат да запишат първа шампионатна победа далеч от дома от началото на годината, но "черните котки" са силен домакин и със сигурност ще окажат сериозна съпротива.

Съндърланд заема 9-о място в Премиър лийг с 36 точки, като отборът е отбелязал 27 гола и е допуснал 29. Макар и новак в елита, тимът на Режис Льо Брис се представя повече от впечатляващо, а на собствен терен е спечелил цели 26 точки, което му отрежда 4-та позиция по този показател.



Ливърпул е 6-ти в подреждането с 39 точки и голова разлика 40:35. Мърсисайдци са колебливи през целия сезон и най-вече при гостуванията, където са взели само 15 от възможни 36 точки.

Съндърланд идва след загуба с 0:3 от водача Арсенал през уикенда, но преди това постигна убедителна победа с 3:0 срещу Бърнли. "Черните котки" претърпяха поражение с 1:3 от Уест Хам, дошла след успех с 2:1 срещу Кристъл Палас. За ФА Къп Съндърланд завърши наравно 1:1 с Евертън, но продължи напред след дузпи.



Ливърпул загуби с 1:2 от Манчестър Сити на "Анфийлд", но преди това разгроми Нюкасъл с 4:1. "Червените" постигнаха впечатляваща победа с 6:0 срещу Карабах в Шампионската лига, но загубиха с 2:3 от Борнемут в първенството. В ШЛ отборът на Арне Слот победи Марсилия като гост с 3:0, но в Премиър лийг няма успех на чужд терен от 20 декември 2025 година.

Съндърланд ще бъде без услугите на опитния полузащитник Гранит Джака, който е контузен. Младият нападател Жослин Та Би също е извън строя поради травма. Под въпрос за мача остава Бертран Траоре, като решението за неговото участие ще бъде взето непосредствено преди срещата. В средата на терена много ще се разчита на Ендзо Льо Фи.



Ливърпул има сериозни проблеми с контузени играчи. Отборът ще бъде без Конър Брадли, Джереми Фримпонг, Джовани Леони, Александър Исак и Стефан Байчетич, които още лекуват травми. Доминик Собослай пък пропуска мача заради наказание. Добрата новина е отличната форма на Флориан Виртц, а в предни позиции попадения ще се очакват от Юго Екитике и Мохамед Салах.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 3 декември 2025 г. в мач от Премиър лийг, който завърши с равенство 1:1 на "Анфийлд". Преди това, през януари 2017 г., Съндърланд и Ливърпул завършиха наравно 2:2 на "Стейдиъм ъф Лайт".



В последните пет срещи между двата отбора има три равенства и две победи за Ливърпул. Съндърланд не е печелил срещу мърсисайдци от 2012 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages