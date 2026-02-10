Популярни
Червено дерби за Купата - всичко или нищо за ЦСКА и ЦСКА 1948
  Милано - Кортина 2026
  Владимир Илиев: Тежко състезание за мен, един изпуснат шанс на олимпийски игри

Владимир Илиев: Тежко състезание за мен, един изпуснат шанс на олимпийски игри

  • 10 фев 2026 | 16:12
  • 1916
  • 2

Биатлонистът Владимир Илиев беше изключително разочарован след първия си старт на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Той завърши 75-и в индивидуалния старт на 20 км в биатлона при мъжете. Ето какво сподели Илиев след надпреварата в Италия.

“Тежко състезание за мен. Един изпуснат шанс на олимпийски игри. Не се получи стрелбата - има такива дни в биатлона и за съжаление днес се получи точно такъв ден. Каквото и да се опитвах да правя на стрелбището днес, не се получаваше и мишените не падаха. Времето беше нормално, не смятам, че имаше някакви усложнения на стрелбището.

Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20
Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

Чувствах се добре, смятам, че с всеки един старт се възвръща формата, която искам да виждам от себе си”, каза Илиев след състезанието.

Снимки: Startphoto

